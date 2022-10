Schiphol neemt deel aandelen van Maastricht Aachen Airport over

Schiphol verwerft voor 4,2 miljoen euro een belang van 40 procent in Maastricht Aachen Airport (MAA). De twee luchthavens hebben daar vrijdag, samen met de provincie Limburg, een principe-akkoord over gesloten, meldt de provincie. De vliegvelden gaan een „strategische samenwerking” aan.

Die samenwerking bestaat onder meer uit het afhandelen van vrachtverkeer. Maastricht Aachen Airport is de tweede vrachtluchthaven van Nederland. Ook gaan de luchthavens samen optrekken om MAA te verduurzamen. Een speerpunt wordt ook elektrisch vliegen. Daarnaast komt er een omgevingsfonds met bijdragen van overheden en bedrijven waar de Royal Schiphol Group 800.000 euro voor ter beschikking stelt. Ook zetten de partijen in op kennisuitwisseling over vastgoed en commercie.

In 2021 vonden er bijna 13.000 vliegbewegingen plaats op de Limburgse luchthaven. In juni stemden de Limburgse Staten onder voorwaarden voor het openhouden van het noodlijdende vliegveld. Een van die voorwaarden was dat de provincie niet meer de enige aandeelhouder zou zijn. Daaraan is voldaan, nu Schiphol een deel van de aandelen overneemt.

De Schiphol Group heeft al aandelen in meerdere Nederlandse luchthavens, zoals Eindhoven Airport. Het bedrijf is daarnaast eigenaar van Rotterdam The Hague Airport en ook Lelystad Airport is onderdeel van de Schiphol Group.

Lees ook: Provinciale Staten houdt vliegveld Maastricht toch open