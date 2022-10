RIVM: vaccinatiecampagne apenpokken stopt, uitbraak bijna voorbij

De apenpokkenuitbraak is „vrijwel voorbij” en daarom wordt de vaccinatiecampagnne binnenkort beëindigd. Dat heeft het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekendgemaakt. Alleen risicogroepen worden tot het einde van oktober nog uitgenodigd voor vaccinatie.

„Het aantal nieuwe besmettingen is al een paar weken erg laag, waardoor de campagne kan stoppen”, zo schrijft het RIVM. Wel waarschuwt het instituut dat er nog altijd besmettingen plaatsvinden en dat het virus weer kan opleven. De vaccinatie werd afgelopen zomer, toen er een piek in het aantal besmettingen plaatsvond, bij alle GGD-afdelingen gelanceerd.

Sinds het einde van de zomer nam het aantal besmettingen af tot enkele per week. „Zo werd er in de afgelopen twee weken bij slechts negen mensen het virus vastgesteld”, aldus het RIVM. Hierdoor is volgens het gezondheidsinstituut de noodzaak om te vaccineren niet meer aanwezig. In november komt een groep deskundigen bijeen om te kijken of een herstart van het vaccineren dan nodig is.