Privacywaakhond AP zeer kritisch over wetsvoorstel tegen witwassen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft forse kritiek geuit op het wetsvoorstel van het kabinet voor de aanpak van witwassen. Banken zouden in dat voorstel onderling klantgegevens uit mogen wisselen. Dat opent volgens de privacywaakhond de deur naar „een ongekende massasurveillance” van Nederlanders.

In het conceptwetsvoorstel van het ministerie van Financiën staat dat de banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders zullen worden gemonitord in een centrale database met behulp van algoritmes. „Dat betekent een verregaande inbreuk op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens”, schrijft de AP in een advies over het wetsvoorstel. „Het voorgestelde systeem komt in essentie neer op een bancair sleepnet.” De Raad van State had eerder al vergelijkbare kritiek geuit op het voorstel.

Banken zijn juist blij dat het kabinet meer mogelijkheden wil geven om gegevens uit te wisselen, want ze staan onder grote druk van toezichthouders om witwassers en terroristen op te sporen. Diverse grote banken hebben afgelopen jaren miljoenenboetes gekregen, omdat ze te weinig hadden gedaan om witwassen via hun rekeningen te voorkomen. Banken moeten ongebruikelijke transacties melden aan de autoriteiten en door samen te werken kan dat volgens hen veel effectiever en efficiënter.

‘Onnodige inperking grondrechten’

Maar volgens AP-bestuurder Katja Mur kan het systeem leiden tot discriminatie en uitsluiting. „We hebben eerder gezien dat algoritmes mensen kunnen stigmatiseren en in hokjes duwen.” Als iemand bij één bank ten onrechte als een risico wordt aangewezen, wordt het nagenoeg onmogelijk om nog ergens anders een bankrekening te krijgen. „Goede wetgeving draagt bij aan het aanpakken van witwassen zonder onnodig de grondrechten van alle burgers in te perken en dat is met dit voorstel zeker niet het geval”, zegt Mur daarover.

Het door vijf grote banken in het leven geroepen samenwerkingsverband Transactie Monitoring Nederland (TMNL) wuift die zorgen tegenover persbureau ANP weg. Volgens een woordvoerder worden de persoonsgegevens in de plannen gecodeerd zodat ze onherkenbaar zijn, maar kunnen andere banken met die codes wel zien of dezelfde klant zaken bij hen doet. „Het is TMNL eigenlijk ook helemaal niet te doen om die klantgegevens”, zegt de woordvoerder. „Het gaat erom dat TMNL data over ongebruikelijke transacties teruggeeft aan banken, die dan als poortwachter kunnen optreden.”

Het ministerie van Financiën zal het wetsvoorstel mogelijk aanpassen na de kritiek van de AP en de Raad van State, waarna het voorstel ter beoordeling naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.