Overheid betaalt ruim 9 miljoen om te langzame afhandeling Toeslagenaffaire

De Nederlandse overheid heeft al meer dan 9 miljoen euro moeten betalen aan dwangsommen, omdat zij de wettelijke termijnen heeft overschreden bij besluiten over compensatie voor de Toeslagenaffaire. Dat is te lezen in de nieuwe voortgangsrapportage van het ministerie van Financiën en in antwoorden van staatssecretaris Toeslagen Aukje de Vries (VVD) en minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) op Kamervragen van Michiel van Nispen (SP) vrijdagmiddag. Iedere maand stellen zo’n duizend gedupeerden de overheid in gebreke, in totaal gaat het om 15.560 zaken.

De helft van die zaken is inmiddels afgerond. Exact gaat het om 9.257.898 euro die op 30 september, het laatste peilmoment, was uitgekeerd. „Naar verwachting is voor de hersteloperatie kinderopvangtoeslag nog een aantal jaren nodig”, aldus De Vries en Weerwind. „Mogelijk gedupeerde ouders kunnen zich tot eind 2023 aanmelden”. 57.400 mensen hebben zich aangemeld als mogelijk gedupeerde in het Toeslagenschandaal, van hen zijn tot nu toe 27.260 ouders als zodanig erkend. Na die erkenning krijgen mensen direct een compensatiebedrag van 30.000 euro en kunnen zij verdere ondersteuning vanuit hun gemeente krijgen.

Tienduizenden mensen die stellen slachtoffer te zijn van de Toeslagenaffaire krijgen veel te laat reactie op hun aanklacht. Verwacht wordt dat er nog veel meer dwangsommen zullen worden opgelegd. Daar is de overheid op voorbereid: in totaal is 70 miljoen euro vrijgemaakt om dwangsommen mee te betalen.

De Belastingdienst merkte bij de Toeslagenaffaire tienduizenden ouders onterecht aan als mogelijke fraudeur. Hierdoor werden reeds uitgekeerde toeslagen weer ingevorderd, waardoor veel mensen schulden kregen die opliepen tot tienduizenden euro’s. Ook werden volgens het CBS meer dan 1.600 kinderen van gedupeerden uit huis geplaatst. Vorig jaar stapte het derde kabinet van premier Mark Rutte (VVD) op vanwege de affaire.