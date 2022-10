Commissie Capitoolbestorming formuleert in dagvaarding tien beschuldigingen tegen Trump

Bestorming Capitool Op of rond 14 november moet Donald Trump onder ede komen getuigen in het Amerikaanse Congres. De onderzoekscommissie stelt te beschikken over „overweldigend bewijs” dat de oud-president een centrale rol speelde in de Capitoolbestorming van 6 januari 2021.