Nog geen akkoord voor wet om asielzoekers te spreiden over gemeenten

Er is nog geen akkoord over de asielwet waarmee staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) gemeenten wil dwingen om asielzoekers op te vangen. Dat zei hij vrijdag na de ministerraad. De coalitiepartijen zijn het nog altijd niet met elkaar eens. Van der Burg wil de wet pas presenteren als er een bredere meerderheid voor is. „Ik ga er zeker uit komen, maar tot mijn grote spijt heb ik meer tijd nodig.”

Van der Burg had eigenlijk op 1 oktober de wet al willen presenteren en de Tweede Kamer stelde hem daarna een deadline voor 21 oktober. De staatssecretaris gaat verder met de gesprekken, maar wil geen nieuwe datum noemen waarop hij denkt de wet af te hebben. De coalitiepartijen zijn het nu nog niet met elkaar eens, maar volgens hem gaan de gesprekken wel de goede kant op. Hij wilde niet aangeven waar de onderhandelingen op vastlopen.

Met de ‘dwangwet’ wil Van der Burg gemeenten dwingen om asielzoekers op te nemen, omdat er nu veel te weinig opvangplekken worden aangeboden. Daardoor ontstaan er problemen in de hele asielketen. De nieuwe wet moet op 1 januari ingaan. Volgens Van der Burg is dat nog steeds mogelijk, omdat het om een spoedprocedure gaat. De Tweede Kamer heeft straks alleen minder tijd om het voorstel te behandelen.

Van der Burgs eigen partij, de VVD, weigerde tot nu toe om het beoogde voorstel te steunen. De VVD heeft moeite met de kern: dwang. Dat druist in tegen de liberale principes van de partij. Maar zonder de wet lijkt een uitweg uit de asielcrisis ver weg. De staatssecretaris zei vrijdag dat het belangrijk is dat er snel een akkoord komt. „Ik heb de komende tijd de hulp van de gemeenten nodig en op dit moment kom ik een deel van mijn beloften aan de gemeenten niet na.”

Met medewerking van Denise Retera.

Lees ook: VVD zet veel op het spel met weerstand tegen ‘dwangwet’