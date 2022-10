Nieuwe ontwikkeling in schaakrel: omstreden Niemann klaagt Carlsen aan en eist 100 miljoen dollar

Hans Niemann, de Amerikaanse schaakgrootmeester die in het middelpunt staat van een schaakrel, heeft donderdag onder meer wereldkampioen Magnus Carles en het online platform Chess.com aangeklaagd wegens laster en smaad. Hij eist van in totaal vijf partijen 400 miljoen dollar (408 miljoen euro). Dat heeft Niemann donderdag via Twitter laten weten. De 19-jarige Niemann werd in september het middelpunt van wereldwijde ophef toen wereldkampioen Magnus Carlsen (31) hem van vals spel beschuldigde.

Niemann klaagt in totaal vijf partijen aan, waaronder dus wereldkampioen Carlsen. Bij de rechtbank in Missouri heeft hij de Noor aangeklaagd en eist van hem een schadevergoeding van 100 miljoen dollar. Volgens de Amerikaan is zijn reputatie zwaar beschadigd.

De Amerikaan kwam anderhalve maand geleden in het nieuws toen hij tijdens het prestigieuze st. Louis Sinquefield Cup Carlsen versloeg. De wereldkampioen besloot zich daarop terug te trekken uit het toernooi. Maar een week later berichtte hij via Twitter dat hij Niemann ervan verdacht vals te hebben gespeeld. „Ik ben gefrustreerd. Valsspelen is een serieuze zaak en een bedreiging voor het voortbestaan van het spel.”

Vlak daarna gaf Niemann toe dat hij toen hij jonger was geregeld vals speelde tijdens online partijen, maar dat hij dat nu niet meer doet. Carlsen kwam daarna wederom met een verklaring via Twitter: „Ik geloof dat Niemann meer – en recenter – heeft valsgespeeld dan hij tot nu toe heeft toegegeven.”

Chess.com besloot daarop een onderzoek in te stellen naar de online partijen van de Amerikaan en concludeerde dat hij waarschijnlijk in meer dan honderd partijen heeft valsgespeeld. Sommige partijen waren deel van toernooien waar ook prijzengeld werd uitgedeeld.

Lees ook: De veldtocht van Magnus Carlsen tegen vals spel

‘Carrière geruïneerd

De claim van Niemann aan het adres van onder andere Carlsen is de eerste publieke reactie van de Amerikaan op de beschuldigingen. Volgens zijn advocaten zijn de uitspraken van de Noor kwaadaardige beschuldigingen. „Het heeft de opmerkelijke carrière van Niemann op zijn hoogtepunt vernietigd en zijn leven geruïneerd.”

Volgens hen is de financiële schade voor hun cliënt dan ook aanzienlijk. Zo is Niemann de toegang tot Chess.com ontzegd en kan hij niet meer deelnemen aan grote schaaktoernooien waardoor hij mogelijk prijzengeld misloopt.