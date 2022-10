Op 28 augustus won het Indiase nationale cricketteam in de groepsfase van de Asia Cup van Pakistan. Een treffen tussen de twee rivalen brengt sowieso de nodige spanning met zich mee, maar de nasleep was pas echt dramatisch te noemen – in het Engelse Leicester, nota bene. Een opstootje tussen supporters is daar in enkele weken tijd geëscaleerd tot een aanhoudende rel. Half september gingen honderden mensen de straat op. Inmiddels zijn zeker vijftig arrestaties gepleegd.

In deze rubriek belichten correspondenten op onregelmatige basis het publieke debat op hun standplaats.

De onlusten begonnen toen uitbundige Indiase cricketfans hun overwinning vierden op straat in oostelijk Leicester, waarbij de leus ‘dood aan Pakistan’ te horen was. Moslims zouden zich onveilig voelen. Daarna volgden berichten over vernieling van bezittingen van hindoe-gezinnen. In een reeks provocaties werd meer politie ingezet, terwijl jongeren uit beide gemeenschappen eigen ‘patrouilles’ organiseerden.

Binnen de diaspora was het niet eerder zo uit de hand gelopen, aldus de lokale politie. De politiechef waarschuwde tegen „generaliserende verklaringen”. Hij wees op brede sociale ontwikkelingen in Leicester die bij jongeren onrust zouden veroorzaken.

Maar in een aantal Indiase media, die de lotgevallen van Indiërs in het buitenland vaker nauwgezet volgen, blijkt veel minder ruimte voor een genuanceerde ontleding van de gebeurtenissen.

Zo wordt in veelbekeken talkshows, zoals India Today, gesproken van ‘communal’ onlusten. Een lokale Indiase laat aan de presentator weten dat de berichtgeving in de Britse media zeer „unfair” en „anti-hindoe” is.

Ook volgens auteurs van het rechts te boek staande platform OpIn worden hindoes in Leicester geframed als degenen die het geweld opstoken. In een lang artikel wordt verslaggeving van onder meer The Guardian en Reuters geanalyseerd, waarin hindoes zouden worden zwart gemaakt.

Als bewijsstuk voor de zwarte-schaap-theorie wijst OpIn op een Facebook-bericht over een poging tot kidnapping van een moslimmeisje door Indiase jongens, een nepbericht dat zou zijn verspreid om hindoes in een kwaad daglicht te stellen.

Maar er circuleerde veel meer nepnieuws: autoriteiten in Leicester hadden een grote taak aan het ontkrachten van social-mediaberichten over de onlusten.

Narratief verspreiden

De vele nepberichten maken het nog moeilijker om een duidelijk beeld te krijgen van wat er gebeurde. Onderzoekers van de BBC schatten dat de helft van alle tweets over de spanningen in Leicester in de afgelopen maand in feite zijn verstuurd vanuit India, veelal met hashtags als #HindusUnderAttack of de term ‘islamisten’. Mogelijk „om een narratief” te verspreiden.

Dat is, volgens het meer links-georiënteerde platform Scroll.in, een van de beproefde methodes voor het opzwepen van aanhangers door rechtse hindutva-politici, die van India een hindoe-nationalistisch land wil maken. Het valt daarbij op dat de rellen – toch vooral een probleem van de lokale autoriteiten – zelfs een officiële bezorgde reactie van de Indiase ambassade in het VK opriep, die eigenlijk alleen inging op de vermeende „vernieling van gebouwen en symbolen van de hindoe-religie”.

Conclusie: hindutva, een politieke filosofie óver India, wordt ineens ook aangewend voor de buitenlandpolitiek. Dat liet ook burgemeester Peter Soulsby zich ontvallen, die zijn zorgen uitte over het overwaaien van politieke elementen uit Zuid-Azië. Hij noemt hindutva specifiek – en zou daarmee volgens Times of India de woede juist nog verder hebben opgestuwd.