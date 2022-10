Hoe gaat het rechtse kabinet van Meloni eruitzien?

Minder dan een maand na de vervroegde parlementsverkiezingen waarbij zij als de grote winnaar uit de bus kwam, mag Giorgia Meloni (45) zichzelf premier noemen van Italië. Haar radicaal-rechtse en post-fascistische partij Broeders van Italië behaalde bij de stembusgang van 25 september 26 procent van de stemmen en werd zo de grootste van het land.

Vrijdagmiddag vroeg president Sergio Mattarella aan Meloni om een nieuwe regering te vormen. Kort daarna, ongekend snel, maakte Meloni haar ploeg ministers bekend. Matteo Salvini, de radicaal-rechtse voorzitter van de Lega-partij, grijpt naast zijn droombaan op Binnenlandse Zaken, wat hem opnieuw verantwoordelijk had gemaakt voor het Italiaanse migratiebeleid. Hij wordt wel minister van Infrastructuur en vicepremier.

De tweede vicepremier heet Antonio Tajani, die minister van Buitenlandse Zaken wordt. Tajani, de voormalige voorzitter van het Europees Parlement, is een kopstuk van Forza Italia, de partij van oud-premier Silvio Berlusconi. Die drie partijen trokken met een splintergroep in één rechts blok naar de kiezer en behaalden samen 44 procent. Ze zullen Italië nu besturen, in de meest rechtse regering die sinds het land in 1946 een republiek werd.

Zaterdagochtend om tien uur wordt de nieuwe regering al ingezworen. Later volgen nog twee vertrouwensstemmingen in de twee kamers van het parlement. Aangezien de rechtse coalitie rond Meloni daar een comfortabele meerderheid heeft, betreft dat een formaliteit.

Nationalistisch en conservatief

Met Giorgia Meloni krijgt Italië voor het eerst een vrouw als premier, bovendien een politica uit een partij met duidelijke wortels in het fascisme. Broeders van Italië is niet neofascistisch, maar wel radicaal-rechts, nationalistisch en uitgesproken conservatief inzake ethisch-medische thema’s.

Meloni voerde een harde campagne waarin ze de radicaal-rechtse taal niet schuwde, en beschouwt de Hongaarse premier Viktor Orbán en de radicaal-rechtse partij Spaanse Vox als politieke bondgenoten. Vlak na haar verkiezingszege matigde ze haar taal, in een poging de Europese Unie en de internationale gemeenschap, met op de eerste plaats de financiële markten, gerust te stellen dat zij de lijn van de uitgesproken pro-Europese en pro-Atlantische premier Mario Draghi zou voortzetten.

Ook mede daardoor verliepen de informele formatieonderhandelingen met haar rechtse bondgenoten bepaald niet van een leien dakje. Eerst omdat Salvini bleef azen op de post van Binnenlandse Zaken, een functie die hij al in 2018 en 2019 bekleedde. Toen weigerde hij ngo-boten met migranten de toegang tot Italië, wat hem op ramkoers met de Europese Unie bracht. In Italië loopt daarom nog een rechtszaak tegen Salvini, en mede daarom wilde Meloni hem niet opnieuw op die post. Ze kiest voor Matteo Piantedosi, die al prefect in Rome was (een lokale afgevaardigde van Binnenlandse Zaken), en als voormalige kabinetschef van Salvini dicht bij de Lega-leider staat.

Maar de grootste stokebrand in deze formatieonderhandelingen bleek niet Salvini, maar Silvio Berlusconi. De oud-premier wist in 1994 voor het eerst een centrum-rechtse alliantie te smeden en haalde daarbij de Lega en de post-fascisten aan boord. Hij zou in elke regering die hij leidde, samen met hen besturen. Berlusconi kan het niet verkroppen dat het machtsevenwicht binnen dat rechtse blok is veranderd en dat Giorgia Meloni daar nu de leider van is. De oud-premier toonde zich woest dat Meloni niet inging op zijn eisen voor ministersposten. Het dieptepunt was een gelekte geluidsopname waarin Berlusconi pochte over zijn vriendschap met Vladimir Poetin.

Door tegelijk ook zeer kritisch te zijn over de Italiaanse militaire steun aan Oekraïne bracht Berlusconi het ministerschap van zijn partijgenoot Tajani ernstig in ernstig gevaar. Die verzekerde in allerijl de Europese Volkspartij, waartoe Forza Italia behoort, dat die partij en hijzelf doordrongen zijn van de pro-Europese en pro-Atlantische koers. Tajani wil in de nieuwe Italiaanse regering borg staan voor die koers. In Europa toonde hij zich al een gematigd politicus, onder meer als voorzitter van het Europees Parlement.

Giorgia Meloni gaf niet toe aan Berlusconi’s claim van het ministerie van Justitie voor zijn partij. Berlusconi heeft nog steeds een aantal juridische problemen. Voor die functie, belangrijk voor het investeerdersvertrouwen, wees ze Carlo Nordio aan, een voormalige magistraat. De cruciale post van Economie en Financiën gaat naar Giancarlo Giorgetti van Salvini’s Lega-partij.

Pragmatisch

Giorgetti staat niet bekend als een radicaal-rechtse ideoloog, maar als een pragmaticus, gerespecteerd om zijn economisch inzicht. In de regering-Draghi was hij minister van Economische Ontwikkeling en werkte hij nauw samen met minister van Economie Daniele Franco. Die had in een interview met de krant Corriere della Sera enkel lof voor Giorgetti, die het ook goed kon vinden met Mario Draghi. Die heeft donderdag en vrijdag zijn laatste Europese top als regeringsleider bijgewoond. Draghi omschreef bij zijn internationale afscheid Italië als een „sterk land, met een enorm potentieel en geloofwaardigheid”.

Op economisch vlak en inzake buitenlands beleid lijkt Meloni de koers van Draghi te willen voortzetten. Maar de ploeg bevat ook ministers met een controversieel verleden, zoals Roberto Calderoli, een man die minderheden schoffeert en de zwarte Italiaanse politica Cécile Kyenge ooit met een orang-oetan vergeleek. Calderoli (Lega) wordt minister van Regionale Zaken en Autonomie.