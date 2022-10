Hoe haal je de magneten uit oude apparaten? Nu belanden ze nog op de schroothoop

Chemisch ingenieur Nelson Brito roept. „Het begint! Ik zie de eerste barsten.” Zijn collega Carlo Burkhardt komt meteen toesnellen. Ze staan voor een zuurkast, gevuld met potten, slangen, buizen, metertjes. Op ooghoogte bevindt zich een klein, vierkant afgesloten compartiment, deels staal, deels dik glas. Er ligt een kleine magneet in, zo’n 2 bij 4 centimeter. „Kijk. Daar. Links in de bovenhoek”, wijst Brito, doelend op de barsten die in de magneet zijn verschenen.

Burkhardt is wetenschappelijk directeur van het Institut für strategische Technologie- und Edelmetalle aan de Hochschule Pforzheim. Hij coördineert het Europese project Susmagpro, waarin wetenschappers zoeken naar manieren om een veelgebruikt type magneet te recyclen, de zogeheten neodymium-ijzer-boormagneet. De proefopstelling waar we voor staan, is het meest tastbare resultaat tot nog toe. Brito heeft net het kraantje met de toevoer van waterstofgas opengezet. „Door het gas desintegreert en vergruist de magneet binnen een paar minuten”, zegt Brito.

Voor Europa is dit een belangrijk project. Meer dan de helft van alle jaarlijks geproduceerde magneten bevat zeldzame aardmetalen, zoals neodymium. Daarvan zijn in de toekomst groeiende hoeveelheden nodig, voor in elektrische auto’s en windturbines. China domineert en controleert de markt voor zeldzame aardmetalen. De Europese Commissie wil onafhankelijker worden en heeft de zeldzame aardmetalen in 2011 op de ‘lijst van kritieke grondstoffen’ geplaatst – de aanvoer van die stoffen wordt als kwetsbaar ingeschat. Sindsdien subsidieert ze onderzoek om de zelfvoorziening op te schroeven via meer eigen winning en ook recycling. Nu belanden magneten nog op de schroothoop. Europa recyclet minder dan 1 procent van zijn magneetafval.

In de ene hybride motor zijn de magneten groter dan in de andere

Het project dat Burkhardt coördineert heeft 13 miljoen euro uit het Brusselse onderzoeksprogramma Horizon2020 toegekend gekregen. Er nemen 18 andere universiteiten (onder meer de Universiteit Leiden) en bedrijven aan deel. Ze proberen antwoorden te vinden op vragen als: hoe verwijder je een magneet uit de harddiskdrive van een computer, uit een hybride of elektrische automotor, of een luidsprekerbox? En hoe win je daaruit vervolgens de zeldzame aardmetalen?

„Bij laptops en computers”, zo vertelt Burkhardt, „hebben we eerst geprobeerd de magneet handmatig uit de harddiskdrive te verwijderen. Dat was geen doen.” Inmiddels is er een robot gebouwd die met een magnetische sensor bepaalt in welke hoek van de harddiskdrive de magneet zit, en die hoek breekt hij vervolgens af. Bij andere apparaten wordt nog naar een oplossing gezocht. Burkhardt: „In de tractiemotor van hybride auto’s zitten magneten vaak in meerdere stapels naast elkaar. We hebben geprobeerd of we die eruit kunnen duwen. Maar dat lukt niet.”

Scheerapparaat of tv

Een ander probleem waarop Burkhardt en zijn collega’s zijn gestuit, is de variërende bevestiging en samenstelling van magneten. Ze zijn op verschillende manieren gelijmd, ze hebben verschillende coatings. En in de ene hybride motor zijn de magneten groter dan in de andere. Dat maakt het uniform verwijderen lastig.

De groep van Burkhardt heeft een database opgezet waarin per magneet allerlei gegevens zijn opgeslagen. Met een op de magneet aangebrachte DMC-code (data matrix code) zijn die gegevens vervolgens makkelijk te achterhalen. „Maar handiger is het om standaarden in te voeren”, zegt Burkhardt. Die zouden dan voorschrijven hoe een magneet in een scheerapparaat, een luidsprekerbox of een tv bevestigd moet worden, en hoe zo’n magneet is samengesteld.

Foto Hochschule Pforzheim Foto Hochschule Pforzheim Foto Hochschule Pforzheim Een magneet wordt vergruisd.

Foto’s Hochschule Pforzheim

Is een magneet eenmaal geïsoleerd, dan kan hij gerecycled worden. De groep van Burkhardt gebruikt een techniek die is ontwikkeld aan, en gepatenteerd door, de universiteit van Birmingham – ook deelnemer in het project. Hierbij wordt waterstofgas aan de magneet toegevoegd.

Burkhardt legt uit hoe het werkt. Een magneet is opgebouwd uit talloze kleine magneetjes, in het Engels grains genaamd, korreltjes. Ze zijn 20 tot 50 micrometer groot (een micrometer is een duizendste millimeter). De korreltjes zijn met elkaar verbonden via een grenslaag die rijk is aan het zeldzame aardmetaal neodymium. Waterstofgas reageert met dat neodymium, met als gevolg dat de korreltjes hun samenhang verliezen. De magneet vergruist.

Tot korrels smelten

Om weer een complete magneet te maken, behandel je het gruis op dezelfde manier als ‘vers’ materiaal, vertelt Burkhardt. „Maar daarbij kun je de eerste stap in het normale proces overslaan. Dat scheelt een hoop energie.” Bij die stap worden neodymium, ijzer en boor samengevoegd en bij temperaturen tot 1.300 graden Celsius tot korrels gesmolten. Vervolgens worden de korrels samengeperst en gemagnetiseerd, zodat ze hun magnetische kracht in dezelfde richting uitoefenen. Als laatste volgt het sinteren. Bij een temperatuur net onder het smeltpunt van de korrels groeit daarbij de grenslaag tussen die korrels en dat verstevigt hun verband.

Burkhardt wijst er nog op dat de kwaliteit van magneten in de loop der jaren iets afneemt, omdat zuurstof uit de lucht reageert met de grenslaag. Als een gerecyclede magneet alleen is opgebouwd uit gruis van oudere magneten, zal die dezelfde kwaliteit hebben als de oudere magneten. Maar de groep onderzoekt ook of je er vers neodymium aan kunt toevoegen en of de kwaliteit van de gerecyclede magneet dan verbetert.

Nu kunnen ze 2 kilo magneetgruis per uur produceren. Dat gaat straks naar 500 kilo

Uit het project zijn inmiddels twee spin-offs voortgekomen die de recycling van neodymium-ijzer-boormagneten proberen te commercialiseren, in Pforzheim en in Birmingham. Dat er twee bedrijfjes zijn opgericht, en niet één, heeft met de Brexit te maken, zegt Burkhardt. „Die heeft het veel lastiger gemaakt om materiaal, zoals magneetafval, over en weer te transporteren.”

Het project dat Burkhardt leidt loopt volgend jaar november af. Maar de Europese Commissie heeft afgelopen juni alweer 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een opvolgend project. Dat komt goed uit, zegt Burkhardt, want ze zijn net begonnen met de opschaling van het recyclingproces. Nu kunnen ze 2 kilo magneetgruis per uur produceren. Dat gaat straks naar 500 kilo. Er is in het gebouw al een ruimte vrijgemaakt voor die opschaling. Via wat trappen en gangen lopen we ernaar toe. Er staan kratten vol met verschillende magneten uit luidsprekerboxen, harddiskdrives, hybride motoren. „Ik verwacht dat de ovens voor het sinteren binnen enkele weken worden geleverd.”

Verplaatsbaar fabriekje

Daarnaast wordt er binnen het project aan gewerkt om het hele recyclingproces in een container te bouwen. „Een verplaatsbaar fabriekje”, zegt Burkhardt. Daarmee spelen ze volgens hem onder meer in op de verplichting die Europa stelt aan ‘serverboerderijen’. Die moeten oude servers ter plekke gaan recyclen.

Brussel had zich een aantal jaren geleden nog tot doel gesteld dat in 2030 zo’n 20 procent van de Europese vraag naar magneten zou worden ingevuld via recycling. Maar dat percentage gaat zeker niet gehaald worden, zegt Burkhardt. De recycling staat nog in de kinderschoenen, en de vraag naar magneten is veel sterker gegroeid dan gedacht. „Ik hou niet meer zo van dat percentage.”

Terug in het laboratorium met de proefopstelling steekt Brito zijn armen door de twee zwarte, rubberen kokers die uit de afgesloten zuurkast steken. Hij pakt het compartiment waarin de magneet zich bevindt voorzichtig vast, en schudt die zacht heen en weer. „Om het proces wat te versnellen.”