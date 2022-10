Komt de omstreden Poolse kerncentrale ooit van de tekentafel?

Parkeren moet in het grasveld voor de bosrand. Daarna is het nog twee kilometer wandelen, fietsen of – in het hoogseizoen – in een golfkarretje over het zandpad tussen de naaldbomen door. Aan de andere kant van de enkele duin verschijnen dan het bijna witte strand en de tamme Oostzee. In de nazomer drinken Poolse toeristen hier bier uit blik in van thuis meegebrachte strandstoeltjes en spelen kinderen in de branding. Op de vuurtoren, een enkele strandtent en een camping na is de kust hier onontgonnen.

„Wij hebben hier jaren geïnvesteerd in toerisme voor onze regio”, zegt Katarzyna Zacharewicz, aan een picknicktafel op het terrein van haar boerderij en bed and breakfast. „En nu moeten wij en de prachtige natuur wijken voor een gevaarlijke en verouderde technologie.” Binnenkort wordt waarschijnlijk het bos gekapt en het smalle strand ontoegankelijk. Het gebrek aan ontwikkeling aan de kust van de gemeente Choczewo en het gratis koelwater uit zee maken dit volgens de Poolse overheid dé plek om een kerncentrale te bouwen. Uiteindelijk zeker zes reactoren, met een gezamenlijke capaciteit van 6 tot 9 gigawatt, moeten het kernenergieloze Polen – deels – van vervuilende kolen af helpen. Nog dit jaar zou de regering bekendmaken of ze een Amerikaans, Frans of Koreaans bedrijf de bouw gunt van de centrale die in 2033 operationeel moet zijn.

Dat Polen zijn zogeheten energiemix dient aan te passen aan de 21ste eeuw, daar bestaat inmiddels brede consensus over. Nu komt ruim 70 procent van de elektriciteit uit kolen en stoken 4 miljoen huishoudens die nog in kacheltjes thuis. Wie zich geen zorgen maakt over de opwarming van de aarde door CO 2 van kolenverbranding, heeft alsnog last van de luchtvervuiling ervan. Bovendien wordt het onrendabel om steenkool en bruinkool op te graven. In 2019 zei president Andrzej Duda dat er nog voor tweehonderd jaar steenkool in de Poolse bodem zat en „het moeilijk is daar geen gebruik van te maken”. Maar die voorraad zit diep en op lastig te bereiken plekken. Mijnen draaien op subsidie. Tot een eenzijdig Pools embargo eerder dit jaar, importeerde het land veel kolen uit Rusland omdat ze daar goedkoper zijn.

„Door het klimaatbeleid van de Europese Unie en de emissieheffing op CO 2 hebben we geen andere keuze dan mijnen en kolencentrales te sluiten”, zegt Bozena Horbaczewska, in een klaslokaal van de Warsaw School of Economics. Zij geeft daar onder andere les over de internationale energiemarkt. „Polen heeft geen aardgas of waterkracht en kan nooit zelfvoorzienend zijn met zon- en windenergie. Dus we moeten in kernenergie investeren”, zegt ze.

Energiezekerheid – onafhankelijk van het weer, het gehate Rusland en idealiter ook van bondgenoten – is voor politici van rechts tot links een prioriteit. „De huidige energieprijzen zijn een ramp”, zegt Lukasz Sawicki, een analist op het ministerie van Klimaat gespecialiseerd in kernenergie. „Maar ook vóór de oorlog in Oekraïne werd kernenergie gezien als onvermijdelijk om onze klimaatdoelen te halen en energie betaalbaar te houden.”

Schaamlap

Plannen voor de centrale in Choczewo werden al onder het vorige, meer liberale kabinet geschetst. Maar de uitvoering komt langzaam van de grond. „De ambitie om in 2033 de eerste huishoudens of fabrieken aan te sluiten op Poolse kernenergie is volstrekt onrealistisch”, zegt Joanna Flisowska van de denktank Reform Institute. „Als het de regering ernst is, moet ze werkelijke beslissingen nemen: een definitief besluit over de locatie, hoeveel belastinggeld eraan wordt uitgegeven en wie de centrale gaat bouwen.”

In de jaren tachtig werd twintig kilometer verderop al begonnen aan de bouw van een kerncentrale, maar na de val van het communisme is dat project stilgelegd. Foto Jan Rusek

Flisowska is niet principieel tegen kernenergie, maar ze ziet de plannen vooral als een schaamlap. „Deze regering roept al zeven jaar dat ze onze problemen gaat oplossen met kernenergie en gebruikt dat als afleiding om ondertussen niets te doen aan de ontwikkeling van duurzame energie, het verminderen van energiegebruik en het isoleren van woningen.” Zo geldt sinds 2016 een verbod op nieuwe windmolens op land. Een verbod dat regeringspartij PiS in maart beloofde terug te draaien, maar daarvoor wacht ze nog steeds op steun van het parlement. Flisowska: „We hebben oplossingen nodig die over een jaar werken, niet over vijftien à twintig jaar.”

Het had heel weinig gescheeld of Polen had al decennia een kerncentrale gehad. In de jaren tachtig, later dan alle communistische buren, werd er in Zarnowiec, twintig kilometer van Choczewo, een gebouwd. Het karkas staat er nog. Door hekken, begroeiing en bewaking aan het zicht onttrokken. Ruim twee miljard euro had de bouw volgens ambtenaar Sawicki al gekost toen het project in 1990 werd afgeblazen.

Na de val van het communisme kregen mijnwerkers en hun vakbonden een belangrijke stem in de nieuwe democratie. Bovendien waren de economische problemen van het land zo groot, en was het verlies van zware industrie die veel stroom gebruikte zo enorm, dat de centrale als overbodig – en door de Tsjernobyl-ramp zelfs gevaarlijk – werd gezien. De import van nucleaire brandstof uit de Sovjet-Unie werd gestaakt.

Weinig zoden aan de dijk

De centrale in Zarnowiec alleen, met een capaciteit van minder dan twee gigawatt, zou anno 2022 weinig zoden aan de dijk zetten. „Maar als we die centrale toen wel hadden geopend en onze kennis en kunde door de jaren hadden uitgebreid, zouden we nu al een veel groter arsenaal aan kernenergie hebben”, zegt Sawicki. In plaats daarvan heeft Polen decennia stil gestaan.

Critici van de huidige plannen vragen zich af of het land sterk genoeg staat in onderhandelingen met veel ervarener ontwikkelaars en exploitanten van kerncentrales. Drie partijen hebben een – geheim – bod gedaan om de nieuwe kerncentrale te bouwen. Zowel voor- als tegenstanders gaan ervan uit dat het Amerikaanse voorstel wint. De milieueffectenrapportage is al toegespitst op dat scenario. De Poolse regering zou de Fransen en Koreanen onvoldoende vertrouwen voor een dergelijk cruciaal project. „Dit is veel meer een politiek dan een financieel besluit”, zegt expert Horbaczewska.

De staat zou voor 51 procent eigenaar van de centrale, of later centrales, moeten worden en er dus zeggenschap over houden. Wat wel helpt bij de aanbesteding is dat de Poolse regering megalomane projecten met overheidsgeld niet schuwt. Recent werd het kanaal opgeleverd dat ervoor zorgt dat schepen de Russische exclave Kaliningrad kunnen mijden. Kosten: bijna een half miljard euro. Volgend jaar moet begonnen worden met de bouw van een compleet nieuwe luchthaven, veertig kilometer ten westen van Warschau. Investering: 50 miljard euro. Hoeveel de kerncentrale mag kosten is onbekend. Het staatsbedrijf dat is opgericht voor de ontwikkeling ervan wil zelfs niet onthullen wat de eigen jaarbegroting is. Volgens Sawicki hangt dat af van welke bouwer en technologie wordt gekozen. Het aan de overheid gelieerde Polish Economic Institute schat de investering op bijna 40 miljard euro.

Schade beperken

Ook over de publieke steun heerst onduidelijkheid. Het percentage van de bevolking dat bij het staatspeilbureau CBOS aangeeft voorstander van kernenergie te zijn, schommelt al een decennium onder de 40 procent. Zo’n 50 procent is verklaard tegenstander.

Betrouwbare peilingen in Choczewo zijn er niet. De gemeente, waar verspreid over veertig dorpen ruim vijfduizend mensen wonen, is zeker verdeeld. Een bezoek van een dag en gesprekjes met een tiental bewoners en bezoekers levert voornamelijk, maar niet exclusief, negatieve reacties op.

Katarzyna Zacharewicz en Wieslaw Gebka, burgemeester van Choczewo.

Protestspandoeken tegen de komst van een kerncentrale in het dorp Slajszewo. Foto Jan Rusek

Het heftigst zijn die van mensen vlak bij de beoogde locatie en zij die van toerisme leven, zoals Katarzyna Zacharewicz, een kordate vrouw van 62. Ze snapt niet dat zo’n mooi gebied wordt geofferd voor een kerncentrale. „Waarom slopen we de natuur, op land en in zee, om het klimaat te redden”, zegt zij. „We horen al bijna vijftien jaar dat hier een kerncentrale moet komen, maar er gebeurt niks. De enige informatie die wij krijgen, komt van de televisie. Zoals het nieuws dat alleen mensen op honderd meter van de bouwplaats recht hebben op een vergoeding.” Vooral de onzekerheid speelt haar parten. „Wij kunnen niet door met ons leven. Het heeft geen zin om in de b&b te investeren, maar die is ook onverkoopbaar.”

In haar omgeving zijn ook voorstanders. Verschillende dorpen in Choczewo zijn niet aangesloten op het riool. Hen is beloofd dat dit eindelijk zal gebeuren als de bouwplannen doorgaan. Er zijn investeringen in de brandweer toegezegd. En sneller internet. De Koreaanse kandidaat heeft 15.000 euro ingelegd voor een nieuwe speeltuin. „De familie van mijn man bestaat uit vier broers en zussen en die zijn fiftyfifty verdeeld over de kerncentrale. Ze praten er niet eens meer met elkaar over.”

Te midden van die controverse en het eindeloze wachten op een definitief besluit over de bouw, locatie en aanvoerlijnen van de centrale, staat de partijloze burgemeester Wieslaw Gebka (66). „Als inwoner ben ik er tegen. Ik ben uit [de stad] Gdansk hiernaartoe verhuisd voor mijn rust en de natuur”, zegt hij. „Maar als burgemeester vind ik dat we er maar het beste van moeten maken. Als die centrale dan toch hier komt, dan wil ik de omvang en de schade, ook van de infrastructuur van wegen en spoor eromheen, beperken.” Hij heeft niet de illusie dat verzet van zijn dorpen de bouw van landelijk belang zou tegenhouden.

Werkgelegenheid wordt door hem noch anderen als argument genoemd. Voor de ontwikkeling van de centrale en omgeving zouden weliswaar 12.000 bouwvakkers nodig zijn, maar uiteindelijk zullen er maar 860 mensen werken, zegt de burgemeester.

Stratenmaker Janusz Plottke werkte aan de fundering voor de niet-afgebouwde oude kerncentrale, maar ziet weinig in de nieuwe plannen. Foto Jan Rusek

Stratenmaker Janusz Plottke (53) verwacht er weinig van, zegt hij, terwijl hij na een klusje voor het stadhuis een sigaret opsteekt. Zijn allereerste baan was bij de aanleg van de nu verlaten kerncentrale in Zarnowiec. „Ik heb daar de afwerking van de fundering gedaan.” Plottke gelooft er niets van dat de overheid nu weer miljarden in kernenergie gaat steken hier aan de kust. „Er zal meer geld verspild worden, maar uiteindelijk hebben we er niks aan. Ik denk het niet mee te maken.”

Ook Joanna Flisowska van Reform heeft er een hard hoofd in dat de kerncentrale er komt. „Het zijn tot nu toe allemaal tekentafelplannen. Al voor de oorlog ontbrak het aan snelheid en urgentie. Polen heeft ruzie met Brussel over Europese fondsen, en de positie om geld te lenen is verslechterd. Nu gaan we een recessie tegemoet. Is dit echt waar de regering kapitalen aan wil uitgeven?”