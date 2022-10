KNVB stopt volgende maand met OneLove-actie

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) stopt in november met de OneLove-actie, die staat voor meer inclusiviteit binnen het betaalde voetbal. Het voor die maand geplande initiatief wordt gestaakt, omdat er te veel ophef rondom de actie is ontstaan. Zo weigerden aanvoerders Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) afgelopen weekend om persoonlijke redenen de aanvoerdersband van OneLove te dragen.

De actie was gepland in november als gebaar in de laatste speelronde voor het WK in Qatar, dat eind die maand begint. „Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te gaan spelen, wat nog slechts een idee was, zal de nadruk op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken”, laat een woordvoerder van de KNVB weten „Dan schiet je je doel voorbij, vandaar dat besloten is om dit nu even niet te doen.” Wel is de voetbalbond van plan erna weer met de actie door te gaan, „bijvoorbeeld op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie in maart”. Ook zal aanvoerder van het Nederlands elftal Virgil van Dijk in Qatar volgende maand met de band spelen.

Inclusiviteit

De OneLove-campagne staat voor verbinding en inclusiviteit en tegen iedere vorm van racisme of discriminatie. Het symbool op de band is een fusie van de rood-zwart-groene pan-Afrikaanse vlag, die staat voor alle afkomsten, aangevuld door roze, geel en blauw, dekleuren die samen staan voor alle genderidentiteiten. De band werd afgelopen weekend gedragen in het kader van ‘coming out-dag’. In onder meer België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Wales, Zweden en Zwitserland wordt ook met de OneLove-band gespeeld.

Kökcü weigerde de band om religieuze redenen om te doen, waardoor Gernot Trauner die wedstrijd als aanvoerder optrad. El Yaakoubi droeg een alternatieve band met het woord ‘respect’ erop. Het intrekken van de OneLove-actie werd vrijdagmiddag veroordeeld door COC Nederland en door Roze Kameraden, de lhbti+-supportersgroep van Feyenoord.