Hotel Krasnapolsky in Amsterdam ontruimd vanwege ‘zeer grote brand’

Er heeft vrijdagochtend een ‘zeer grote brand’ gewoed in Hotel Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer. Iets voor negen uur was de brand onder controle. Er is in de omgeving een flinke brandlucht te ruiken.

Hulpdiensten waren massaal aanwezig om de brand te bestrijden, die ‘s ochtends om half zeven is begonnen in de kelder. De gasten van het hotel zijn geëvacueerd, volgens de woordvoerder zou het om ongeveer vijfhonderd mensen gaan. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend, ook is niet bekend of er gewonden bij zijn gevallen.

De Dam is vrijdagochtend na de brand volledig afgezet. De geëvacueerde gasten zijn in een naastgelegen hotel ondergebracht, een enkeling liep - overvallen door de brand - nog in badjas de deur uit. Zij mogen voorlopig nog niet terug naar het hotel, omdat er nog rook in het pand aanwezig is.

Het Krasnapolsky is een van de oudste en bekendste hotels van Amsterdam, in 1865 opgericht door de Russisch-Duitse immigrant Adolph Wilhelm Krasnapolsky. Hij begon met een restaurant, om vervolgens naastgelegen panden te kopen en uiteindelijk hotelkamers toe te voegen. Eind negentiende eeuw onderscheidde het hotel zich onder meer met warm water en een telefoontoestel in elke kamer.