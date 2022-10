Hof: OM moet verdachte in zaak doodgereden Tamar uit Marken alsnog vervolgen

Het Openbaar Ministerie moet de verdachte in de zaak van de doodgereden 14-jarige Tamar uit Marken alsnog vervolgen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag bepaald in een artikel 12-procedure die de advocaat namens de ouders van Tamar had aangespannen. Dat bevestigt een woordvoerder van het hof na berichtgeving van het AD.

Tamar werd in 2020 midden in de nacht aangereden, nadat ze van huis was weggelopen na een ruzie. Het Openbaar Ministerie besloot degene die haar zou hebben doodgereden, een Duitse man, niet te vervolgen. Hij verklaarde niet door te hebben gehad dat hij het meisje had aangereden. Omdat uit onderzoek bleek dat hij niet roekeloos of erg onvoorzichtig had gereden, besloot het OM hem niet te vervolgen. Wel kreeg hij een boete van 1.500 euro omdat hij op het moment van het ongeval op zijn telefoon had gekeken.

De ouders van Tamar waren het niet eens met het besluit van het OM en zijn daarom een artikel 12-procedure begonnen. Wat de beweegredenen zijn van het gerechtshof om vervolging af te dwingen, is nog niet bekend. De beschikking wordt volgende week gepubliceerd.