Je weet dat het menens is als screenshots van woordenboeken door cyberspace razen. Publicist en voormalig AIVD’er Hugo Vijver twitterde uit het (gratis) online woordenboek Van Dale: „ron·se·len (ronselde, heeft geronseld) 1. met list of geweld aanwerven: soldaten ronselen”. Aanleiding was een artikel in NRC, waarin stond: „De inlichtingendiensten AIVD en MIVD ronselen systematisch journalisten als bron, informant of zelfs spion.” Ook in de kop van het bijbehorende nieuwsbericht ronselden de inlichtingendiensten. Werd hun hier „list en geweld” ten opzichte van journalisten aangewreven? Joep Dohmen, de auteur van het artikel, postte een foto van het lemma in zijn eigen papieren Van Dale met een list-en-geweldvrije tweede betekenis van ronselen: „werven in ’t alg.: er werden blanke slavinnen geronseld”. Ergo: ‘ronselen’ kan gewoon ‘werven’ zijn en zo had Dohmen het bedoeld.

Een voorbeeldzin met slavernij is niet de subtielste wijze om algemeen gebruik van ‘ronselen’ als ‘werven’ aan te duiden, maar goed: wat Van Dale betreft is ronselen ook een synoniem voor werven. Maar ook in NRC? Een korte zoektocht in het archief leverde geen voorbeeld op. Ik las over het ronselen van jihadisten, het illegaal ronselen van stemmen en een activist die stelde dat het gelukkig niet nodig was geweest om mensen te ronselen voor zijn demonstratie. Dat zijn verschillende situaties, maar neutraal was het ronselgebruik nergens; een zekere mate van niet-pluisheid blijft het woord aankleven. Dat geldt wat Dohmen betreft ook voor het aanspreken van de jonge Olaf Koens op Schiphol, op weg naar zijn standplaats Moskou voor RTL Nieuws, waar hij zijn artikel mee begon.

Dat ‘ronselen’ maakte het verleidelijk om het artikel te lezen als een aanklacht tegen de praktijk waarin inlichtingendiensten journalisten proberen te werven. Ook al omdat de secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten in het artikel pleitte voor een verbod op het benaderen van journalisten. Er ontstond ook discussie op de NRC-redactie. Hoe erg is het als de AIVD journalisten wil spreken? Werd die organisatie – een overheidsorgaan onder democratische controle – hier niet als een vijand van de journalistiek afgeschilderd?

Dat was Dohmens bedoeling niet: „De diensten doen belangrijke dingen, maar voor journalisten kan het levensgevaarlijk zijn om met ze in verband gebracht te worden. Ook het drinken van kopjes koffie met een agent kan die schijn wekken. Daar moeten we in de beroepsgroep een discussie over voeren.” Adjunct-hoofdredacteur Melle Garschagen las het artikel – waarvoor Dohmen sprak met 32 journalisten, van wie de helft weleens door AIVD of MIVD was benaderd – vooral als een beschrijving van dilemma’s waar journalisten mee te maken krijgen. „Voor een correspondent kan het nuttig zijn om informatie uit te wisselen met bijvoorbeeld personeel van een ambassade, al weet je dat die informatie bij de inlichtingendienst kan belanden.”

Kopje koffie? Denk twee keer na

Essentieel voor de hoofdredactie van NRC is dat journalisten zelf bepalen welke informatie ze delen, zegt Garschagen. Gegevens verzamelen op verzoek is uit den boze en betaald werken voor inlichtingendiensten al helemaal. Het hoofdredactioneel commentaar van NRC werd dinsdag afgesloten met de aansporing om „tweemaal na te denken” voor een journalist een kopje koffie met een medewerker van AIVD of MIVD gaat drinken.

Over wat wel verstandig is, bestaan ter redactie rekkelijken en preciezen, waarbij mensen die veel in het buitenland hebben gewerkt vaak minder bezwaren zien.

Die verschillen in houding zijn niet nieuw. NRC-redacteur Jerôme Heldring reisde in 1960 op kosten van de BVD door de Sovjet-Unie. H.J.A. Hofland (Algemeen Handelsblad) poeierde in 1955 een rekruterende agent af. De anekdoten werden door Dohmen opgeschreven in een eerste versie van zijn artikel, maar belandden uiteindelijk in een (online) kader.

Een ander artikel dat werd losgemaakt uit het grotere geheel was een bericht dat in de krant van maandag verscheen: Ex-AIVD’er deed beveiliging site De Correspondent. Daarin werd gemeld dat een oud-medewerker van de veiligheidsdienst vijf jaar voor het journalistieke platform De Correspondent had gewerkt, zonder dat de journalistieke leiding dat wist. „Wij hadden het natuurlijk moeten weten, dan hadden we een afweging kunnen maken,” aldus een voormalig lid van de hoofdredactie.

De Correspondent meldde zich bij Dohmen met bezwaren tegen het in hun ogen onzorgvuldige stuk. Zo zou de oud-AIVD’er wel een directielid hebben ingelicht over zijn arbeidsverleden; alleen had deze die kennis niet gedeeld met de hoofdredactie. Ook maakte De Correspondent bezwaar tegen de bewering van oud-medewerker Dimitri Tokmetzis dat de betrokken IT-medewerker toegang had tot „al onze vertrouwelijke bronnen”. Dat is volgens De Correspondent „pertinent onwaar”. Dohmen concludeerde in zijn artikel dat de ex-AIVD’er „verantwoordelijk was voor de beveiliging van de site, het mailverkeer en de opslag van soms zeer vertrouwelijk bronmateriaal”. Daarvoor had hij nog twee bronnen, onder wie de voormalige AIVD’er zelf.

Een rectificatie werd door NRC geweigerd, waarna De Correspondent een stuk plaatste met harde kritiek op het NRC-artikel. Het weerwoord dat Dohmen daarop stuurde, haalde De Correspondent weer niet. Andersom was er, zoals blijkt uit Dohmens correspondentie met De Correspondent, een verzoek om een reactie te mogen plaatsen bij het NRC-stuk. Die vorm bestaat echter niet bij NRC. Correcties komen onderaan een online stuk; voor reacties is er de brievenrubriek.

De opinieredactie kreeg geen post. De kritiek van De Correspondent kon de NRC-lezer alleen afleiden uit een zinnetje in een ingezonden brief van AIVD-baas Erik Akerboom. In De Correspondent ontbrak de visie van Dohmen. Alsof buren elkaar door de muur heen verwijten staan te maken.

DE LEZER SCHRIJFT… over David Icke in de NRC Webwinkel

In het artikel David Icke spreekt al jaren over ‘reptielen’, (19/10) stond vermeld dat de boeken van Holocaustontkenner en complottheoreticus David Icke ook via de webwinkel van NRC worden aangeboden. Ik ben dit nagegaan en dit bleek inderdaad zo te zijn. Eveneens bleek dat de NRC Webwinkel deze boeken in warme termen aanprijst. Uit de presentatie blijkt niet dat het hier eigenlijk om de flaptekst van het boek zelf gaat. Enige waarschuwing dat het gebodene vals of misleidend is, ontbreekt. Het is onverklaarbaar, en voor mij als abonnee volstrekt onverdraaglijk, dat NRC via zijn webwinkel met dit soort Schund colporteert.

DE KRANT ANTWOORDT…

„Op dit moment zijn de boeken van David Icke niet beschikbaar via de NRC Webwinkel,” zegt hoofdredacteur René Moerland. „Het werk van David Icke heeft nooit deel uitgemaakt van de selectie van boeken die onze Webwinkel aanbeveelt. Het was er wel te vinden en te bestellen, omdat het deel uitmaakt van de catalogus van het Centraal Boekhuis. Die is voor onze klanten namelijk geheel beschikbaar. Daarop hebben we een uitzondering gemaakt na onze publicatie over het werk van Icke. In de algemene catalogus van het Centraal Boekhuis wordt een boek inderdaad omschreven door de flaptekst. Dat kunnen we duidelijker gaan maken.”