Lichte paniek in huize A. Mijn iPhone was ongevoelig voor mijn smeekbeden. Zwart en dood als een pier lag hij in mijn hand. Het was nog vroeg in de morgen, het begin van een dag waarop toevallig juist veel gebeld moest worden.

Kreeg ik toch nog spijt dat ik mijn vaste telefoon had weggedaan na jarenlange trouwe dienst? Angstige visioenen flitsten voorbij. Mijn kinderen die in acute nood verkeerden en mijn hulp wilden inroepen. Mijn voetbalvriend die met mij de crisis bij Ajax wilde bespreken en in mij een ideale opvolger voor coach Schreuder ziet, hoewel ik het nog veel te vroeg vind om die weg te sturen. Mijn hoofdredacteur die mij spontaan een honorariumverhoging aanbiedt vanwege „die idiote inflatie”: „Zeg maar wat je hebben wil.” Thierry Baudet die mij wil inhuren als kwaadaardige, hem vijandig gezinde reptiel omdat je zulke reptielen beter „pissing out dan pissing in” kunt hebben.

Hoe onbereikbaar zou ik wel niet zijn voor al die mensen, gezwegen nog van de lezers, vooral de Bob Dylan-fans onder hen, die mij uitvoerig wilden bedanken voor mijn columns?

Actie was geboden. Maar welke?

Ik herinnerde me een zaakje in de buurt, gedreven door enkele jonge, enthousiaste mannen, waar ze mobiele telefoons repareren. Ik was er alweer een poos geleden één keer geweest, met hetzelfde mobieltje, en voelde me toen goed behandeld. Ik ben een volstrekte leek op het gebied van de mobiele telefonie – op veel andere gebieden trouwens ook, maar daar kan ik het beter camoufleren. Als een echte expert, zoals die mannen, mij zonder dédain en in klare taal te woord staat, blijf ik hem eeuwig dankbaar.

Van die ene keer herinnerde ik me nog zijn voorzichtig uitgesproken advies, terwijl hij bijna liefdevol mijn telefoontje bekeek: „Dit is een oud beestje, een jaar of tien, schat ik. Ik kan hem nog goed repareren, maar u moet er wel rekening mee houden dat hij zijn beste tijd achter de rug heeft. Als u aan vernieuwing toe bent, kunnen wij u een refurbished telefoontje aanbieden. Mobieltjes kosten nieuw bij Apple duizend euro, bij ons vanaf 270.”

Gelukkig had mijn kleinzoon kort tevoren geduldig uitgelegd dat zo’n refurbished exemplaar een gebruikt, maar gerenoveerd en als nieuw functionerend telefoontje is. Toch was ik er nog niet aan toe, misschien wel omdat ik zelf nog refurbished moet worden.

Ik spoedde me opnieuw naar de telefoonzaak en trof er dezelfde adviseur. Hij pakte mijn mobieltje aan, drukte op de display enkele toetsen in en gaf het zonder een spoor van triomf terug. Het deed het weer, alsof het nooit iets anders had gedaan. Hij zei alleen maar: „Het is een oud knolletje. Mocht u iets anders willen, dan hebben wij een refurbished…”

Zijn mercantiele aanbeveling werd ruw onderbroken door een middelbare, slordig geklede vrouw die naast ons tegen de balie aanhing terwijl ze haar mobieltje aan de andere reparateur toonde. „Hij doet niks meer”, riep ze. De reparateur nam het toestel aan, keek er even naar en zei: „Hij stinkt ook nog naar urine.” De vrouw keek hem verbouwereerd aan tot haar een merkwaardig licht opging. „Dat moet van mijn poes zijn”, schreeuwde ze, „die pist alles bij ons onder, álles!” „Ik ga even mijn handen wassen”, zei de reparateur onbewogen.

Ik kon voldaan naar huis.