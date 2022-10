‘Euforische’ verbouwing van Paleis Soestdijk stuit op bezwaren en procedures

Jonge rokers en oude paleizen, dat was de nieuwe oogst van donderdagavond. Eerst De nieuwe nicotineverlaafden bij Zembla, later op de avond Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet (EO). Laat me beginnen bij de strapatsen van Big Tabacco. Iedereen die ooit gerookt heeft, weet dat alle begin moeilijk is. Natuurlijk is die eerste sigaret smerig, kwestie van op karakter volhouden, acquired taste zeg maar, en op zeker moment kun je niet meer zonder. Zie er dan nog maar eens af te komen, dat lukt dus bijna niet. Zembla liet zien hoe tabaksfabrikanten zich opwierpen als redders van de stoppers. Tadá: de e-sigaret. De vape is een kek apparaatje dat een nicotinehoudende vloeistof verdampt. Bedoeld, zeggen ze, om rokers te helpen stoppen met roken, of in elk geval een minder ongezond alternatief te bieden.

Een hoop niet-rokers vinden de e-sigaret ook een vondst. Vooral tieners en adolescenten. Met smaakjes als mango, popcorn of Red Bull smaakt een e-sigaret veel lekkerder dan zo’n gore, eerste sigaret, je gaat er niet van naar rook stinken en het valt discreet te verstoppen. Niks giving up smoking en ook geen smoke-free world; er is een nieuwe verslaving gecreëerd voor een nieuwe generatie vervang-verslaafden (de oude garde gaat best vaak dood).

Zembla heeft het Australische verhaal – waar nicotine alleen op doktersrecept verkrijgbaar is – een Nederlandse twist gegeven door met longarts en anti-tabak-lobbyist Wanda de Kanter een vmbo-school in Rotterdam te bezoeken. Ze zette jong in, een klas met twaalfjarigen, die mischien nog nèt niet roken. Ja, ze kenden allemaal wel ‘iemand’ die een vape had en ze wisten precies waar minderjarigen die dingen kunnen halen. Influencers op Tiktok en Instagram verkopen ze, en de verkopers in vape-shops doen ook niet moeilijk. „Het is net alsof je er iets gewoons komt kopen”, zegt een jongen van twaalf. Wacht maar, nog even, en hij vindt het ook doodnormaal. Misschien moet de overheid mee in de uitgekookte re-branding: geen rookvrije, maar een nicotine-vrije generatie.

Dubbeltje voor elke Nederlander

Daarna achter Frans Bromet aan Soestdijk in en om. Hij begint bij de koop ervan in 2017, en begint en eindigt bij ‘het gezicht’ van het familiebedrijf dat het kocht: Maya Meijer-Bergmans. Het bedrijf dat ze met haar echtgenoot runt, kocht het paleis, de bijgebouwen én 180 hectare grond voor 1,7 miljoen euro, voor dat geld koop je ook een appartement in Amsterdam. „Een dubbeltje voor elke Nederlander die straks op de eerste rij zit”, grapt ze. Champagne om de koop te vieren, maar, voorspelde ze, het zou nog „een heel grote reis” worden om dit paleis „voor Nederland” te behouden. En een reis werd het.

De documentaire van Bromet duurde voor mijn gevoel net zo lang als de procedures waarin de Meijer-Bermans Erfgoedgroep verzeild raakte. Om de renovatie van het paleis te bekostigen moeten er villa’s komen op het landgoed. Bij nader inzien worden dat er ietsje meer (100 in plaats van 65), en zijn het geen bosvilla’s, maar appartement-villa’s en die staan straks ook ietsjes verder dan de perceelgrens. Zeg maar in het bos. En dat is een ‘oude bosgroeiplaats’ waar van de provincie niet mag worden gebouwd. Bovendien wonen er vleermuizen, dassen, ringslangen en hazelwormen, en die verhuizen niet vanzelf. Er komt trouwens ook een hotel met 120 kamers en het plan is om er wat vaker grote (lawaaiige) evenementen te organiseren, en o ja, het parkeerterrein wordt ook iets uitgebreid, er komt plek voor duizend auto’s.

Bromet zegt halverwege de documentaire dat hij „verbijsterd” is. Niet over het „euforische plan” van de Meijers, maar over de tijd die weglekt door procedures, bezwaren en beraadslagingen van omwonenden, gemeente en provincie. Wat mij het meest verbijsterd is dat de rijksoverheid het ooit heeft verkocht.