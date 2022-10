EU-leiders nog niet eens over de maximumprijs voor gas

De leiders van de Europese Unie hebben in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een top in Brussel geen harde afspraken kunnen maken over een Europese maximumprijs voor gas. Dat melden internationale persbureaus. Wel is afgesproken dat er vrijdag verder wordt gesproken om opties te blijven onderzoeken om de kosten van gas te beperken.

De gesprekken tussen de EU-leiders duurden tot twee uur ‘s nachts, maar dit kon er niet voor zorgen dat de meningsverschillen tussen de 27 landen overbrugd konden worden. Een groep landen wil dat de EU met een bovengrens voor de gasprijs komt. Maar andere landen, waaronder Nederland en Duitsland, vrezen ervoor dat gasleveranciers hun gas dan ergens anders gaan verkopen, waardoor de tekorten in Europa nog verder gaan oplopen. ”

„Het is ongelooflijk complex. De gasprijs moet verder omlaag maar wel op een manier dat we het gas wel blijven krijgen. En niet dat ze afbuigen naar Azië of naar Latijns-Amerika. We moeten het hier hebben”, liet premier Mark Rutte na afloop weten. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, was na afloop van de gesprekken positief gestemd. „We hebben nu een zeer goede en solide routekaart om te blijven werken aan het onderwerp energieprijzen.”

