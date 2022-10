Ervaren bestuurder Ruud Sondag tijdelijk topman Schiphol

Voormalig Eneco-topman Ruud Sondag gaat tijdelijk leiding geven aan luchthaven Schiphol. De raad van commissarisen van Schiphol maakte vrijdagmiddag bekend dat hij voor de periode van 1 november tot 1 september volgend jaar is benoemd tot interim-topman van de luchthaven. De ervaren bestuurder volgt Dick Benschop op, die onlangs zijn vertrek aankondigde vanwege de aanhoudende problemen op Schiphol.

Sondag was van 2018 tot 2020 topman bij Eneco. Onder zijn leiding werd het energiebedrijf voor ruim vier miljard euro verkocht aan het Japanse Mitsubishi. Daarvoor was hij bijna elf jaar directeur van afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel.

Grote uitdaging

Schiphol kampt sinds dit voorjaar met lange rijen en reizigers die hun vluchten missen. Ook moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen wegens de drukte. Dat komt onder andere door een tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars.

Aan Sondag de taak snel orde op zaken te stellen. „Schiphol is een mooi bedrijf met op dit moment een grote uitdaging”, zegt hij daarover in het persbericht over zijn aanstelling. „Ik ben enorm gemotiveerd om samen met alle medewerkers en stakeholders Schiphol weer op de rit te krijgen.”

Sondag legt zijn commissariaten bij ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam neer om zich volledig te kunnen concentreren op Schiphol. Volgens de raad van commissarissen van de luchthaven is zijn prioriteit „de operationele processen bij Schiphol snel en grondig op het niveau te brengen dat passagiers en luchtvaartmaatschappijen mogen verwachten.”

Hoger loon beveiligers

President-commissaris Jaap Winter van Royal Schiphol Group noemt Sondag „een strateeg met een brede logistieke achtergrond” en ziet hem vanwege „zijn kennis en ervaring van complexe en arbeidsintensieve organisaties” de aangewezen persoon voor de interim-functie.

Onlangs heeft de luchthaven al beloofd medewerkers van beveiligingsbedrijven meer te gaan betalen en prettiger roosters te geven in de hoop daarmee de personeelstekorten op te lossen.