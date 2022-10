De eicel keek beteuterd om zich heen.

Vrij kort geleden nog was zij vertrokken

vanuit de drukbevolkte eierstokken.

Nu was ze in de baarmoeder. Alleen.

Ze was bevrucht, ze kon, nee móést zich delen.

Dat bracht haar op een lumineus idee:

Met al haar wilskracht spleet zij zich twee.

Nu kon ze voortaan altijd samen spelen. (*)