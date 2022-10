Soms is framing schaamteloos opzichtig. De ‘intelligente lockdown’ van maart 2020 bijvoorbeeld, zo genoemd door de uitroeper van de lockdown zelf, Mark Rutte. Het trucje deed me denken aan mijn vader, die in mijn kindertijd naar zichzelf verwees als ‘leuke, lieve papa’. Zoiets werkt misschien bij kinderen, dacht ik, maar gelooft Mark Rutte werkelijk dat de bevolking zijn positieve lockdown-typering zomaar overneemt?

Toch had Rutte goed gegokt, want al snel werd in diverse media over de intelligente lockdown (zonder aanhalingstekens) geschreven als een feitelijkheid. Hetzelfde kunstje had hij in 2015 geflikt met het ‘sociaal leenstelsel’ – ook hier een als feit verpakte mening, want hoe sociaal is een leenstelsel dat studenten een schuld bezorgt die ze nog jarenlang hindert bij het krijgen van een hypotheek?

Dat opzichtige framing zich ook tégen kabinetsbeleid kan keren blijkt uit de levensloop van de ‘dwangwet’, die, zo werd donderdag bekend, alweer vertraging oploopt. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) wil met een combinatie van dwang en beloningen ervoor zorgen dat meer gemeenten asielzoekers opvangen. De wet had er 1 oktober al moeten zijn, maar opstandige VVD’ers, zowel in de fractie als in het land, verzetten zich tegen het dwangelement.

Het woord ‘dwangwet’ zal Van der Burg niet geholpen hebben bij het verdedigen van zijn plannen. Helaas voor hem is het net zo hardnekkig als de intelligente lockdown en het sociaal leenstelsel: sinds JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans het gebruikte in een commissiedebat op 1 juli, is het een gangbare term in de media. Van der Burg probeerde er de laatste weken nog ‘spreidingswet’ van te maken, maar het lijkt een gelopen race.

Geslaagde framing dwingt het publiek een bepaalde kant op, en geeft dus een eenzijdige of zelfs misleidende voorstelling van zaken. Dat is ook hier het geval. Allereerst: ‘dwangwet’ suggereert iets extreems, maar alle wetten zijn dwangwetten. Ze dwingen burgers of de overheid immers om iets te doen of te laten. Het is ook geen nieuws dat het Rijk lokale overheden dwingt om iets te doen. Gemeenten zijn onder VVD-bewind tot de gekste dingen gedwongen, zoals het aanbieden van ouderenzorg terwijl werd bezuinigd op het budget.

Nu het om asielzoekers gaat, hechten VVD’ers ineens aan het ‘principe’ dat dwang verkeerd is. De beeldvorming hebben ze mee: in opvallend veel artikelen wordt naar de VVD verwezen als ‘de liberalen’, waarschijnlijk om het contrast tussen dwang en vrijheid extra aan te zetten. Maar het is een dwaas contrast, want liberalen mogen dan minder van dwang houden dan conservatieven, geen enkele liberaal wil een wereld zonder wetten.

Dat brengt me op een ander punt. Ja, er is sprake van dwang als gemeenten de opvang niet kunnen weigeren. Als de meerderheid van de inwoners tegen de komst van asielzoekers is, dan wordt met gedwongen opvang inderdaad de lokale democratie overruled. Maar is dat niet het idee van de liberale(!) democratie – dat niet alleen de democratie telt, maar ook het recht?

Verdragen als het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn er om te garanderen dat democratieën dingen doen die we belangrijk vinden, maar waarvan niemand uit zichzelf zegt: ja, dat lijkt mij een leuke opdracht. Dat het Rijk die dwang vervolgens niet kan doorgeven aan lagere overheden is een weeffout in het systeem. Als asielzoekers nergens terecht kunnen, bestaat het recht op asiel alleen theoretisch.

De VVD’ers die tegen de ‘dwangwet’ zijn, keren zich dus in feite tegen de internationale verdragen waarin het recht op asiel is vastgelegd. Dat kan je overtuiging zijn, maar zolang Nederland nog meedoet aan die verdragen, kun je als politicus niet zeggen: voor ons gelden ze niet. Je kunt ook niet alvast minder belasting overmaken als je strijdt voor belastingverlaging.

Ik moest denken aan Elon Musk, die twee weken geleden in de Financial Times zei: „Ik ben onderworpen aan letterlijk een miljoen wetten en regels en ik gehoorzaam bijna 99,99 procent ervan. Alleen als ik denk dat de wet ingaat tegen het belang van het volk heb ik er een probleem mee.” Zo lijken de protesterende VVD’ers ook te redeneren: ze vinden het logisch dat het belang van het volk, door henzelf ook wel „draagvlak” genoemd, zwaarder weegt dan het recht. Op eigen houtje besluiten dat bestaande wetten niet voor jou gelden – is dát niet ondemocratisch?