Edith Schippers lijsttrekker VVD bij Eerste Kamerverkiezingen

Edith Schippers is door de VVD voorgedragen om lijsttrekker te worden voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2023. Dat heeft de VVD vrijdagochtend bekendgemaakt. Schippers was van 2010 tot 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor die partij.

Sinds 2019 is Schippers voorzitter van de raad van bestuur van het chemiebedrijf DSM Nederland en sinds begin dit jaar ook van DSM Europa. „Ik kan vanaf de zijlijn van alles vinden, maar het past beter bij mij om mee te doen”, zegt ze in een video als reden om terug de politiek in te gaan. „De Eerste Kamer staat net wat verder van de actualiteit van de waan van de dag”, zegt Schippers. Ze zegt het werk van de Eerste Kamer „ontzettend belangrijk” te vinden.

Als Schippers in de Eerste Kamer wordt gekozen, dan zal ze bij DSM blijven werken, omdat de functie in de Eerste Kamer slechts voor één dag in de week is. In de video die door VVD is gedeeld, zegt ze verder dat het niet haar ambitie is om premier Mark Rutte op te volgen. „Ik sluit nooit iets uit, maar het is absoluut niet mijn ambitie.”

Schippers was een vertrouweling van Rutte en werd vaak getipt als zijn opvolger. In 2014 had ze die ambitie ook. Dat zei ze in het boek Schaduwleiders, rollen en invloeden van ‘tweede mannen’ in de politiek, van NRC-redacteur Kees Versteegh. Er werd toen gespeculeerd dat Rutte naar Brussel zou gaan om voorzitter van de Europese Raad te worden. „Ik ga dan echt niet bescheiden zitten doen”, zei Schippers in het boek. „Je voelt dan toch een bepaalde verantwoordelijkheid als het land in de moeilijkheden zit.”