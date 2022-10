De starre houding van Duitsland zorgt voor steeds meer wrevel binnen de EU

Het komt in de Europese politiek niet zo heel vaak voor dat Duitsland openlijk moet inbinden. Maar in de nacht van donderdag op vrijdag, zo tegen de klok van 02:00 uur, ging bondskanselier Olaf Scholz overstag. Waar hij zich in zijn eigen parlement eerder die donderdag nog duidelijk had uitgesproken tegen elke vorm van overheidsinmenging in de gasprijs, accepteerde Scholz toch dat de EU daar verder aan gaat werken.

Tegenover journalisten benadrukte Scholz even later hoeveel vragen er nog beantwoord moeten worden vóór zo’n ‘prijscorrectiemechanisme’ daadwerkelijk het licht zal zien. En, zei de bondskanselier, de kans dat EU-regeringsleiders nog op de materie terug moeten komen blijft aanwezig.

Berlijn blijft vasthouden aan de voorwaarde dat zo’n ‘plafond’ op de handelsprijs van gas niet mag leiden tot haperende leveringen of een stijgende gasvraag.

Toch viel de Duitse tournure op. Vooral omdat de spanning in de aanloop naar de Europese topontmoeting donderdag flink was opgelopen. De starre houding van Duitsland zorgde voor groeiende wrevel bij andere lidstaten.

Het ontlokte de Franse president Emmanuel Macron een opvallend scherpe opmerking, bij aankomst in Brussel donderdagmiddag. Zijn ambitie, aldus Macron, was om met Scholz samen te werken „omdat het niet goed is voor Duitsland noch voor Europa dat het [land] zichzelf isoleert”.

Afgelaste vergadering

Het illustreert de moeizame verhouding tussen Parijs en Berlijn, op een moment dat de EU in het licht van de oorlog in Oekraïne juist zo graag eenheid uit wil stralen. Woensdag, aan de vooravond van de belangrijke EU-top, werd bekend dat een lang geplande Duits-Franse vergadering van ministers komende week wordt afgezegd. Duitse ministers zouden wegens vakantie verhinderd zijn.

De bijeenkomst zou de eerste zijn met de regering-Scholz, die afgelopen winter is aangetreden. Er was, zegt een diplomaat, inderdaad een probleem met vakanties, maar het was óók zo dat er op een aantal dossiers grote meningsverschillen bestaan. De onderhandelingen over een gezamenlijk gevechtsvliegtuig zijn bijvoorbeeld nog niet zo ver gevorderd dat er handtekeningen gezet kunnen worden.

In Parijs waren de afgelopen tijd meer irritaties. Er is onenigheid over de rol van kernenergie: terwijl de Duitse Groenen daar onverminderd vanaf willen, is het nog altijd cruciaal in de Franse energiestrategie. En het wekte verbazing dat Duitsland bij de NAVO met andere landen het initiatief nam tot de gezamenlijke inkoop van luchtverdedigingssystemen, het European Sky Shield. Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen wel mee, Frankrijk vooralsnog niet.

Donderdag werd geprobeerd de fricties weg te poetsen, onder meer met een kort tête-à-tête van de twee leiders. Het gesprek had „veel dingen opgehelderd”, aldus Macron na afloop en eraan bijgedragen „Duitsland akkoord te krijgen”. Komende week spreken de twee – zonder ministers – verder in Parijs.

Scholz druk met ontkennen

Scholz zelf was twee dagen lang vooral druk met dingen ontkennen. Nee, hij had zich in de discussie absoluut niet geïsoleerd gevoeld. En de verhouding met Frankrijk was volgens de bondskanselier juist „intens en vruchtbaar”. Het verwijt dat zijn land zich binnen de Europese Unie onconstructief en onsolidair zou opstellen, was volgens Scholz ook zeer onterecht.

Zo zit Duitsland de afgelopen weken voortdurend in het defensief. Het land moest zich in de EU vaak verdedigen over het megasteunpakket waarmee het zijn eigen burgers en bedrijven de energiecrisis door helpt. Solistisch en egoïstisch, aldus veel EU-landen. Dat het pakket voorafgaand niet met Parijs was besproken, zette ook de verhouding met Frankrijk verder op scherp. Het plaveide de weg voor de irritatie die er deze week in Brussel stevig opborrelde.

Dat juist Duitsland, het land dat zich zo afhankelijk had gemaakt van goedkoop Russisch gas, zich weinig constructief opstelt in de gasdiscussie, begint te wringen.

Te lief voor China?

Daarbij komt dat het land volgens critici eenzelfde fout dreigt te maken in de omgang met China. In de Duitse coalitie bestaat grote onenigheid over een voorgenomen Chinese investering in de haven van Hamburg, die Scholz, volgens Duitse media, wil doordrukken. De kanselier was eerder burgemeester van de havenstad. Scholz reist begin volgende maand bovendien met een grote handelsdelegatie naar Bei-jing.

Critici vragen zich af of Duitsland nu nog niet geleerd heeft hoe gevaarlijk de afhankelijkheid van een autocratische staat is. Vrijdag berichtte de Duitse krant Handelsblatt dat de Europese Commissie de Duitse regering dit voorjaar heeft gewaarschuwd de investering te blokkeren.

Vrijdag spraken de regeringsleiders uren over een hardere houding jegens China, in reactie op een steeds assertiever Beijing dat bovendien Rusland in de Oekraïne-oorlog de hand boven het hoofd houdt.

„We moeten heel waakzaam zijn over onze afhankelijkheid”, benadrukte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na afloop. „We hebben onze les immers geleerd als het gaat om fossiele brandstoffen en Rusland.” Een zaaltje verderop zei Macron dat Europa „in het verleden strategische fouten heeft gemaakt met de verkoop van infrastructuur aan China.” En Scholz? Die verweerde zich tegen kritiek en benadrukte dat de deal nog niet rond is. De EU moet zich, aldus de bondskanselier, vooral ook niet volledig afsluiten van China.