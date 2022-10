Dromen slaan om in nachtmerries tijdens de nachtdienst van Taylor Swift

‘Ontmoet me om middernacht”, zingt Taylor Swift aan het begin van haar donderdagnacht verschenen tiende album Midnights. Onvrijwillig is het holst van de nacht Swifts leefwereld. Wakker, starend naar het plafond zijn er angsten en onzekerheden om in de bek te kijken. Gepieker waarom relaties te pletter sloegen. Zoete liefdesdromen die omslaan in reinste nachtmerries. De nacht heeft veel vele kleuren, zeker als haar „depressie nachtdienst heeft” (‘Anti-Hero’), krijgen donkere gedachten de overhand.

Het album Midnights van de Amerikaanse zangeres geldt als „het verhaal van dertien slapeloze nachten in haar leven”. Het benadrukt vooral ook, even los van dat nachtthema dat je meteen betrokken maakt, wat een ongelofelijk productieve popvrouw ze is. Die extreme werkdrift! Dit is alweer haar vijfde studioalbum in de afgelopen twee jaar. Er waren de ingetogen, bedachtzame indiefolk-albums Folklore (Grammy: album van het jaar) en Evermore. En al een tijdje neemt ze ook haar oude albums opnieuw op – na jaren van juridisch getouwtrek haar ultieme wraak in een rechtenconflict met muziekmagnaat Scooter Braun. Zo kwamen Fearless (Taylor’s Version) en Red (Taylor’s Version) uit.

Afwijkende stijlkoers

Evenzo typerend voor Taylor Swift: een afwijkende stijlkoers. Weg is ze weer van het akoestisch aardse dat ze in de lockdowns maakte. Op Midnights baadt de popdiva weer in door synths gedomineerde elektropop. Veelal gaat het nu om een ingetogen, kaal-strakke omlijsting, met hints naar dub. Door knisperbeatjes in tintelluchtig jaren tachtig-werk wordt het juist meer bewegen. Al komt het met producer Jack Antonoff vooral tot een wat onderkoeld deinen (‘Maroon’) in een stijl die we (door hem) ook kennen van Lana Del Rey en Lorde.

Midnights heeft sterke kanten, maar het is toch geen consistent album geworden. Daarvoor stelt het eenvormige middendeel te veel teleur. Minder uitgewerkt lijkt het. En de vervorming van haar stem in ‘Midnight Rain’, Swift in androgyne vorm: geen winst. Daar staan pakkendere songs als ‘Lavender Haze’, ‘Anti-Hero’ en ‘Karma’ tegenover: verlokkende hitpop met donkere ondertonen, zoals op Reputation (2017). Echt spannend op een droge trapbeat: ‘Maroon’.

Als geen ander kan Swift in liedjes benoemen in welke netelige situatie ze zich nu weer bevindt. Scherp, reflectief en associatief laat ze altijd ruimte om te speculeren wat (of wie!) ze nu precies bedoelt. Tel daar haar liefde voor archaïsch taalgebruik (‘unbeknownst’) en beeldspraak bij op. Sneeuw op het strand (‘Snow on the Beach’, een zeer luisterwaardig duet met Lana Del Rey): voor haar net zo wonderlijk als plotse verliefdheid.

Pop Taylor Swift Midnights ●●●●●