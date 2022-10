Tegelijk met het dramatische vertrek van de nieuwe Britse premier en vlak voor de spannende Amerikaanse midterm verkiezingen, vond deze week een minstens zo belangrijk politiek evenement plaats: het Chinese Partijcongres. Dit congres is cruciaal voor de wereldorde, maar terwijl de personen, thema’s en spanningen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten breed worden uitgemeten, is de berichtgeving over China beperkter. Het gaat veelal over één persoon en één thema: Xi Jinping en de Chinese dreiging.

Haroon Sheikh is senior onderzoeker bij de WRR en bijzonder hoogleraar aan de VU.

De president zal gedurende het congres zijn derde termijn zeker stellen en zijn status zal mogelijk worden verhoogd, zodat hij, zoals veel media herhalen, de machtigste Chinese leider sinds Mao is.

Er is ook voldoende dreiging. Onder luid applaus sprak Xi Jinping bij de opening van het congres over de hereniging met Taiwan. Dat moet vreedzaam gebeuren, maar China zal militaire middelen niet schuwen als dat nodig is. De roep om meer democratie in Hongkong en de harde Covid-aanpak zijn andere, breed besproken thema’s.

Het is frappant dat dit belangrijke politiek evenement door zo’n nauwe lens wordt bekeken. Het frame van Chinese politiek als een bedreigende kwaadaardige dictatuur doet denken aan de fictieve Fu Manchu, een meedogenloos kwaad genie uit China, die in allerlei vormen terugkomt in de beeldvorming over het land. Het is een versimpeld beeld dat slecht is voor onze omgang met China.

Het recente boek Fractured China van Lee Jones en Shahar Hameiri laat zien dat we het Chinese buitenlandbeleid niet kunnen begrijpen als een door de centrale regering vooropgezet plan. Een veelheid aan actoren zoals bedrijven, provinciebesturen, ministeries en veiligheidsdiensten, elk met een eigen agenda, geven invulling aan het buitenlandbeleid en brengen de regering ook vaak in verlegenheid.

De ‘debt trap’

Neem het beroemde ‘Belt and Road Initiative’ (BRI). Deze enorme investering in internationale handel en infrastructuur wordt vaak afgeschilderd als een vooropgezet plan om andere landen financieel afhankelijk van China te maken (de zogenaamde debt trap). Het centrale beleid blijkt echter heel vaag te zijn en de inmenging in andere landen als Vietnam en Cambodja wordt in werkelijkheid bedreven door Chinese oliebedrijven, vissers en de kustwacht.

Dit soort onderzoek laat zien dat China’s opkomst veel meer lijkt op andere grootmachten uit de geschiedenis. Zo laat het boek How to Hide an Empire zien hoe commerciële ondernemingen, op zoek naar grondstoffen voor de landbouw, de VS ertoe bracht om allerlei eilanden in de Grote Oceaan in te nemen.

In plaats van het Chinese beleid als een kwaadaardig plan voor werelddominantie te beschouwen, zouden we de complexiteit van dat beleid serieus moeten nemen. Want naast het ‘Belt and Road Initiative’ heeft China de laatste tijd twee grote nieuwe initiatieven gelanceerd waar westerse media veel te weinig aandacht aan schenken. De eerste heet Global Development Initiative (GDI) en is China’s internationale antwoord op de coronapandemie. Het is een ambitieus programma om ontwikkelingslanden te helpen met armoedeverlichting, onderwijs en vooral gezondheidszorg. Het initiatief verwijst naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en laat zien dat China naast infrastructuur ook een leidende rol wil spelen op deze zachtere gebieden. Meer dan zestig landen hebben inmiddels ingetekend op de GDI.

We moeten de Chinese plannen juist bestuderen, evalueren en beantwoorden

En in reactie op de crisis van dit jaar, de Russische invasie van Oekraïne, lanceerde China het Global Security Initiative (GSI). Hiermee geeft het land aan te willen bijdragen aan een veilige en vreedzame wereld door principes als soevereiniteit en non-interventie te benadrukken. Centraal staat ‘onsplitsbare veiligheid’ – een van oorsprong Europees concept dat veiligheid ziet als een mondiaal publiek goed. De onveiligheid van de een is uiteindelijk de onveiligheid van de ander en daarom is een louter nationale focus op veiligheid altijd een bron van meer onveiligheid.

Interessant genoeg lijkt de GSI daarmee in de buurt te komen van de politieke filosofie van Zhao Tinyang. Deze denker introduceert het Chinese concept van tianxia, (letterlijk: ‘alles onder de hemel’), verwijzend naar de aarde als een gemeenschappelijke politieke entiteit die boven nationale staten uitgaat.

Bekende slogans

Natuurlijk is er veel kritiek te geven op deze initiatieven. De formulering is vaak vaag en bevat bekende slogans over een betere wereld. Ook staat de realiteit van de Chinese politiek vaak haaks op wat de grootse initiatieven voorstaan. Zo geven landen als Vietnam aan dat China in de Zuid-Chinese Zee zelf soevereiniteit niet respecteert en wordt Taiwan niet genoemd in de GSI. Verhalen en idealistische initiatieven dienen bovendien vaak een cynisch doel om de belangen van een land te verdedigen.

Maar dat is het punt niet. Dat er problemen zijn met China’s beleidsinitiatieven betekent juist dat wij ze moeten bestuderen, evalueren en beantwoorden. China is inmiddels een grootmacht. Dat vraagt van ons een serieuzer engagement met het land. China zal naast goederen ook meer en meer ideeën en initiatieven mondiaal gaan exporteren.

China’s opkomst is complex en veelzijdig. Als een in naam communistisch land zet het als geen ander veel ambities en initiatieven op papier in beleidsdocumenten. Laten we daar meer aandacht aan geven en minder aan het spektakel van de kwaadaardige dictator.