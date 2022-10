De collectie Dubois is ’s lands grootste koloniale ‘fossielenbuit’, ooit verscheept in vierhonderd kisten. Het gaat om veertigduizend botten, tanden en schelpen uit Java en Sumatra, opgegraven tussen 1888 en 1900 onder auspiciën van de apothekerszoon Eugène Dubois uit Eijsden. De hele verzameling is beschreven en gerubriceerd; elke onderzoeker kan de objecten opvragen uit de ‘collectietoren’ van Naturalis in Leiden.

Het absolute topstuk ligt achter kogelvrij glas. Dit schedelkapje (tenminste 700.000 jaar oud) is het eerstgevonden overblijfsel van een directe voorouder van ons allemaal, homo erectus. Dubois dacht eerst dat het had toebehoord aan een nog onbekende mensaap, maar bij nadere bestudering realiseerde hij zich dat hij het om een ‘aapmens’ ging. Wat hij in handen had zou niets minder zijn dan de missing link, de veelbesproken ontbrekende schakel tussen apen en mensen.

Nu wil Indonesië de complete Dubois-collectie terug – de schedelkap incluis.

In 1900, op de Wereldtentoonstelling van Parijs, stond in het paviljoen gewijd aan Nederlands-Indië een harige, van was gemaakte gestalte met lange armen, bijgenaamd Piet. Dubois weigerde de schedel van zijn ‘aapmens’ onder de Eiffeltoren tentoon te stellen, maar had in plaats daarvan zijn zoon Jean model laten staan voor deze artist’s impression.

Het origineel is na de komst naar Nederland nooit in het buitenland geweest. Eenmaal, in 1982, leek alles geregeld voor een reis naar New York. Het Natural History Museum bereidde een expositie voor onder de titel Ancestors. De toenmalige curator van de collectie Dubois, John de Vos, zou het schedelkapje meenemen in een gepantserd koffertje (handbagage), waarna hij onder politie-escorte vanaf de luchthaven JFK naar Central Park West zou worden gereden. Maar de uitleen werd op het laatste moment afgeblazen.

John de Vos weet waarom: er ging een gerucht dat Jakarta er beslag op wilde laten leggen. Dit kwam niet uit de lucht vallen. Al in 1977 kopte de Leeuwarder Courant: ‘Indonesië wil van Nederland beenderen aapmens terug’.

Sangiran-schedels

De initiator van deze vroege claim was de Indonesische paleoantropoloog Teuku Jacob. Hij was in Utrecht gepromoveerd en had eerder al van zijn promotor, professor Ralph von Koenigswald, enkele homo erectus-schedels (gevonden bij Sangiran op Java) teruggekregen. Hiertoe had Jacob hem eerst onder druk moeten zetten: zijn leermeester was pas weer welkom op Java als hij zijn Sangiran-schedels kwam terugbezorgen. De professor kwam begin jaren 70 deels aan deze eis tegemoet.

Als parlementslid tijdens het bewind van president Soeharto droeg Jacob bij aan de totstandkoming van de Indonesische Wet op de Bescherming van Cultureel Erfgoed. Hieronder vallen geen fossielen. Het homo erectus-gebeente uit de oeverwanden van de Solo-rivier op Java is geen cultureel erfgoed. Het betwiste schedelkapje is geen kunst- of ambachtsvoorwerp, voortgebracht door een bevolkingsgroep.

Niemand in de wereld – geen individu, geen familie, geen volk, geen regering – kan serieus claimen dat zulke stoffelijke voorouderresten van hen zijn. Homo erectus liep op aarde rond toen er nog geen sprake was van grenzen, douanes of juridische omschrijvingen van het begrip eigendom.

Geen kunst, wel geroofd

De collectie-Dubois is geen roofkunst, eenvoudig omdat het geen kunst is. Dit laat onverlet dat zij wél is geroofd. Onder doorlopende bewaking van twee Nederlandse militairen moesten Indonesische gevangenen het graafwerk verrichten. „Zo indolent als kikvorschen in den winter”, noemde Dubois ze in zijn dagboek. Toch waren zij het, en niet hij, die wat nu ‘de Nachtwacht van de Antropologie’ heet uit de modder hebben getild.

Zo bezien lijkt teruggave een no brainer. Je hoeft er Multatuli’s Max Havelaar niet voor te herlezen om je het koloniale gesternte voor te stellen waaronder de gedreven Dubois de grondslag wist te leggen voor de studie van de evolutie van de mens. Toch is dat niet het hele verhaal.

In mei 2017, op zoek naar een fossielen-verzameling op het Indonesische eiland Flores, trof ik een museum aan dat jarenlang was uitgebaat als een souvenirwinkeltje – allerlei stukken waren onderhands verkocht. Ik vroeg de huidige beheerder of ik een oeroude haaientand uit de vitrine mocht fotograferen. Hij verboog het slot en reikte hem me aan. Kon hij er een stukje afschrapen voor onderzoek in Nederland? Hij pakte een mesje en deed het.

Flores kwam in 2004 groot in het nieuws door de vondst van het vrijwel volledige skelet van een uitgestorven, tot dan toe onbekende menssoort. Vanwege hun lengte van amper één meter maakten deze mensachtigen furore als ‘the hobbits’.

Nestor Teuku Jacob greep in. Volgens hem ging het niet om een onbekende mensensoort. Hij wendde zijn invloed aan om de Australische vinders de toegang tot Indonesië te ontzeggen en verborg de schedel en het geraamte in Yogyakarta, waar hij alleen nog wetenschappers ontving die het eens waren met zíjn theorie.

Sinds het overlijden van Jacob in 2007 is de kou weer uit de lucht. Professor José Joordens van de Universiteit Maastricht mocht in 2018 de oorspronkelijke vindplaats van het schedelkapje verder komen uitgraven. De samenwerking met haar Indonesische collega’s verloopt goed. Maar om hieruit af te leiden dat de collectie-Dubois het beste af is in Indonesië, lijkt me voorbarig. Je zou niet alleen willen dat er zorgvuldig op dit erfgoed van de gehele mensheid wordt gepast, maar ook dat de verzameling toegankelijk is voor onderzoekers uit alle landen. Naturalis in Leiden faciliteert dit voorbeeldig.

Het zou Nederland sieren als het excuses aanbiedt over de barbaarse inzet van dwangarbeid bij de – destijds al door de staat gesponsorde – opgravingen. Maar om nu uit boetedoening over dit verleden de veertigduizend stukken weer in te pakken en te verschepen, dat is een nobel gebaar dat, althans voorlopig, de studie van de menselijke evolutie niet vooruit zal helpen. Als een fossiel dat toebehoort aan de hele mensheid zou de discussie over het eerstgevonden schedelfragment van homo erectus geen inzet moeten zijn van getouwtrek tussen soevereine staten.