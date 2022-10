‘Die geur in een tomatenkas, daar word je heerlijk zen van’

Eigenlijk lustte Stuart Jansma (1990) niet eens tomaten toen hij aan zijn promotietraject begon. Maar nu, vijf jaar verder, begint hij de smaak ervan geleidelijk te waarderen. Misschien komt het door de duizenden uren die hij tussen de tomatenplanten doorbracht in de onderzoekskas van de Radboud Universiteit Nijmegen („Ik kan verschillende soorten inmiddels op basis van hun geur onderscheiden”), misschien ook door zijn Griekse partner. „Zij leerde me dat tomaten vrijwel onmisbaar zijn in de mediterrane keuken, en dat ze beter smaken met wat zout erop. Toch heb ik ze nog steeds liever in de kas dan op mijn bord.”

Jansma, opgegroeid in de Zeeuwse stad Axel, koos na de middelbare school – geïnspireerd door een leuke economieleraar – in eerste instantie voor een opleiding econometrie. „Maar dat bleek een mismatch.” Later switchte hij naar chemie, aan de hogeschool in Vlissingen. „Ik was nog maar 17, mijn moeder vond het wel prettig als ik nog even dicht bij huis bleef.” Pas tijdens zijn master moleculaire levenswetenschappen in Wageningen ontstond zijn liefde voor planten. „Als je omringd bent door zo’n 1.400 plantenwetenschappers kun je daar niet omheen.”

En die tomaten? Die fascineerden hem vooral in hun rol als ‘vruchtdragende modelplant’. Als promovendus in Nijmegen onderzocht Jansma welke invloed milde hitte heeft op de ontwikkeling van pollen, stuifmeel: hoe meer levensvatbare pollen, des te groter de oogst. „Uit eerder onderzoek was al bekend dat planten bij een ‘hitteschok’ – een tijdelijke, sterke verhoging van de temperatuur, tot wel 50 graden Celsius – minder pollen produceren. Maar waarom dat ook gebeurt bij mildere verhoging wisten we niet.” En dus stelde Jansma zijn tomatenplanten dagen bloot aan temperaturen tussen de 30 en 34 graden Celsius. „Niet voor een paar uur, zoals bij veel hitteschokexperimenten, maar dagen achtereen, vergelijkbaar met een Nederlandse hittegolf.”

Foto Merlin Daleman Foto Merlin Daleman Foto Merlin Daleman Foto Merlin Daleman Foto’s Merlin Daleman

Stresshormonen

Oorspronkelijk komen tomaten uit Zuid-Amerika, en dus zou je verwachten dat ze behoorlijk hittebestendig zijn. „Maar door alle plantenveredelingen zijn veel natuurlijke hittetolerantiegenen verdwenen”, zegt Jansma. De optimale temperatuur voor een Nederlandse tomaat is 25 graden Celsius overdag en 19 graden Celsius ’s nachts. „Daarbij is de levensvatbaarheid van pollen gemiddeld 95 procent. Bij hogere temperaturen worden die percentages steeds lager.” Langdurige milde hitte verhoogt in tomatenplanten de signalen van stresshormonen, ontdekte Jansma. „Dan investeert de plant in de bescherming van de bladeren, en dat gaat ten koste van de bloemen. Bij hogere stressniveaus zijn bovendien bepaalde enzymen – zogeheten invertases – minder actief. Dat heeft een negatieve invloed op de suikers, wat leidt tot minder levensvatbare pollen.”

In principe heeft een tomatenplant niet eens heel veel stuifmeel nodig voor de bevruchting. „Maar bij een laag percentage levende pollen wordt de toegang naar de stamper door de dode pollen geblokkeerd, die daardoor niet bevrucht kan worden.”

De reactie op de milde hitte is een overreactie, vertelt Jansma: „In principe kunnen tomatenplanten bij die temperaturen prima vruchten dragen. Eigenlijk reageren ze dus overbezorgd, en bereiden ze zich voor op mogelijk nóg hogere temperaturen, zelfs als die uitblijven. Waarschijnlijk is dat het gevolg van evolutionaire selectie. Planten die groeiden volgens het principe better safe than sorry – en dus minder investeerden in vruchten en meer in bladeren – waren beter uitgerust bij langdurige, toenemende hitte dan planten met veel vruchten, want die laatste hadden dan nauwelijks energie over voor zichzelf.”

Genetische modificatie

Nu de overgevoeligheid van tomaten bekend is, zóú je die kunnen aanpakken voor een hogere opbrengst, zegt Jansma. „Planten hebben geen weerbericht, maar wij natuurlijk wel. Dus als er geen extreme hitte aankomt, is het voor de oogst beter als de tomaat niet in spaarstand gaat. In de kas hebben we gekeken welke genen betrokken zijn bij de hittestress. Die zou je kunnen uitschakelen met behulp van gmo: genetische modificatie. Maar het probleem is dat de Europese regelgeving dat nog niet toelaat.”

Zelf is hij voorstander van gmo. „Al tienduizenden jaren worden planten met elkaar gekruist, daarbij mix je twee compleet andere genotypes met elkaar. Bij gmo kijk je heel specifiek naar één gen. In feite werk je dus minstens zo gecontroleerd als bij natuurlijke veredeling, en zeker net zo veilig. In Amerika en Azië wordt het al volop toegepast.”

Jansma’s toekomst ligt in Griekenland: nog voor het verdedigen van zijn proefschrift, in september, verhuisde hij naar Athene om te gaan samenwonen met zijn vriendin. „Vanuit daar ga ik pendelen naar de universiteit van Thessaloniki, voor een postdocproject over microalgen. Terwijl tomaten veelgebruikte modelplanten zijn, weten we van algen nog bijzonder weinig. Het zijn heel efficiënte eencelligen die licht omzetten in bruikbare biomassa. Je kunt er tal van toepassingen voor bedenken: van brandstof tot natuurlijke kleurstof.”

Toch zal hij de kas vol tomatenplanten wel missen. „Die geur van al die honderden planten bij elkaar: daar word je heerlijk zen van.”

Wie is Stuart Jansma?

Geboortejaar: 1990 Lievelingstemperatuur: zo rond de 25 graden Celsius, net als de tomaat. „Als we de temperatuur in de kas tijdens experimenten verhoogden tot 34 graden Celsius, was ik al in een paar minuten drijfnat.” Bestudeerde als kind: fossielen, schedels, schelpen Besteedt zijn vrije tijd: aan de app Duolingo, om Grieks te leren. Ook vangt hij met zijn vriendin jonge katten op tot die worden geadopteerd.