Diana Gemert had oog voor iedereen in haar buurtje. Voor zichzelf kon ze niet goed zorgen

Vanaf ver om de hoek hoorde je haar aan komen lopen, tetterend tegen elke passant. Met het volume van een scheepstoeter en een intonatie als een sirene. Dag Buur-Vrouw! Het schalde decennia tegen de gevels van de Swammerdambuurt, een oud buurtje in Amsterdam-Oost, in de oksel van de Weesperzijde, de Wibautstraat en de Torontobrug. Diana Gemert was hier de koningin.

Met haar lange dunne lichaam was ze altijd aan de sjouw. Dan had ze ergens in de stad hockeysticks gevonden voor de buurtkinderen. Of wilde ze op strooptocht richting ‘de Appie’ even wat schilderijtjes bij je stallen. Ze was duidelijk niet helemaal honderd. En leek ook vaak onder invloed. Maar ze had alle aandacht voor elk levend wezen op haar pad. Onthield welke poes er naar de dierenarts was geweest. Wiens kleinkinderen wanneer jarig waren. En de buurt hield evenveel van haar.

Dat blijkt ook uit de inzamelingsactie die voor haar begrafenis is gehouden. Er werd in een week 7.000 euro opgehaald. Een paar honderd man kwam een laatste eer bewijzen. Het waren mensen van diverse pluimage, maar niemand zo extravagant als zij. Voor haar vermogen om, ondanks haar bagage, van elke dag een feest te maken, klonk bij haar uitvaart een lang en luid applaus.

Diana Gemert werd 53 jaar geleden in Paramaribo geboren. Haar vader bracht haar, amper zes weken oud, naar een kindertehuis. Als peutertje was ze apathisch. Met een domineesvrouw kwam Diana naar Nederland, waar ze in een psychiatrische kinderkliniek belandde. Cees Lutz, onderwijzer daar, ontfermde zich over haar.

Lutz en zijn vrouw Rose hebben de opvoeding van Diana van haar vierde tot haar achttiende jaar volgehouden, maar dat was niet makkelijk. Het was „een kind met twee gezichten”. In de buitenwereld – waar niemand dichtbij kwam – was ze vrolijk en zong ze liedjes en was iedereen haar vriend. Maar als ze zich bedreigd voelde – bijvoorbeeld wanneer ze vermanend werd toegesproken – dan „gingen de luikjes dicht”. Ze kon zich niet hechten en haar verdriet niet uiten. Deed een ander kindje lelijk tegen Diana in de klas, dan lachte ze keihard. Ze was heel angstig en plaste al die tijd in bed.

Topmodel

Maar Diana heeft wel „een normale, leuke jeugd gehad”, vertelt haar pleegvader. „Met vakanties en partijtjes. In een veilig dorpje, Lisserbroek.” Haar fantasie viel toen al op. Een vakantiebaantje in het ziekenhuis? Geheel verzonnen. Krantenwijk? De stapels lagen onder haar bed. Maar Diana heeft wel de mavo afgemaakt en begon vol goede moed aan een bakkersopleiding in Amsterdam, zeggen haar pleegouders, die haar in Amsterdam uit het oog verloren. Diana wilde kok worden.

Is ze ook topmodel geweest, ontwerper bij Ferrari, informant van de FBI? Ze vertelde haar buurtbewoners eens dat ze voor The New York Times werkte en fraude onderzocht. Undercover was ze naar Nederland gekomen om hier als dekmantel een krant op te richten. Ze zei ook altijd dat ze een zoon had. Die was soms astronaut, dan weer directeur van Google.

Werkelijkheid en fantasie liepen nogal eens door elkaar, maar dat bomt niet, sprak schrijver en buurtgenoot Karina Schaapman bij haar uitvaart

„Werkelijkheid en fantasie liepen nogal eens door elkaar”, sprak schrijver en buurtgenoot Karina Schaapman op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, „maar dat bomt niet. Want haar hartelijke groet was altijd waar.” Andere buren noemen Diana Gemert vrolijk, intelligent en grappig. Kwam een praatje je niet uit, dan was dat ook oké, aldus Oswald Schwirtz, die net was begonnen aan het maken van een documentaire over Gemert. „Dan zei ze: ‘Geeft niet schat, ik kom over een uurtje terug’, en ging ze even kwark eten. Haar lievelingseten.”

Ongeloof was er niet alleen over haar levenswandel, maar ook over haar levenseinde. In de nacht van 10 oktober werd de buurt wakker van brandweersirenes. Bij een felle brand in haar woning aan de Mauritsstraat, vermoedelijk veroorzaakt door kaarsen, kwam Diana Gemert om het leven. Daarna werd bekend dat ze al bijna een jaar was afgesloten van gas en licht.

De week hierna klonk er ontzetting in de straten. Hoe kón dit gebeuren? Hadden buurtbewoners dit kunnen voorkomen? En wat moesten ze nou zonder haar? Dit was een buurt met peperdure panden aan de Weesperzijde, en met sociale problematiek in de (slinkende) sociale woningbouw daarachter. Buurtkoningin ‘Diaan’ verbrak hier al zeker vijftien jaar lang elke dag het ijs. Juist zij die aan de rand van de maatschappij leefde, vormde het middelpunt van de sociale cohesie.

Diana aan de Amsterdamse Weesperzijde, 2022 Foto Oswald Schwirtz

Geen verwarming

Haar eigen huis was bepaald geen paleisje, vertelt Schwirtz, die na heel lang aandringen voor zijn documentaire onlangs bij haar binnen mocht komen. Hij vindt het vreselijk om te moeten zeggen, „maar een varken heeft het nog beter. Er was níéts, in haar huis. Níéts. Betonnen vloeren, geen verwarming, geen elektra, geen keuken en ook geen bed. Ze vroeg altijd om kaarsen, dat vond ze zo gezellig, zei ze, maar nu blijkt dat ze het gewoon koud had en de kaarsen warmte gaven.”

Directe buren vertellen dat ze de laatste jaren veel last hadden van geluidsoverlast en stank, waarna de GGD de woning van Diana Gemert tweemaal heeft ontruimd en wooncorporatie De Key Gemert uit haar huis probeerde te zetten. De rechter zou later deze maand uitspraak doen.

Ze vertellen ook dat er nooit hulpverleners bij Gemert over de vloer kwamen, terwijl ze overduidelijk niet goed voor zichzelf kon zorgen. Ze verzamelde grofvuil. Haar urine sijpelde door het plafond van de onderbuurman. Maar Gemert liet ook amper hulp toe. Ze vertelde regelmatig over hulpverleners die zíj juist hulp zou verlenen.

Jessica [achternaam bekend bij de redactie], die in de buurt een soepwinkel runde waar Diana vaak kwam, is toevallig ook ambulant crisiswerker. Hier zijn heel grote fouten gemaakt door de instanties, zegt zij na afloop van de plechtigheid. Het kán volgens de voorschriften niet dat mensen worden afgesloten van verwarming en elektra, dat Gemert leefde zonder bed. Haar dood had voorkomen kunnen worden, meent Jessica. De rol van de betrokken instanties (de ggz, gemeente, GGD en de woningbouwvereniging) verdient diepgravend onderzoek.

De verloren zoon bleek in ieder geval geen illusie. Hij was aanwezig bij de uitvaart. Hij bleek een muzikant. En was inderdaad zo knap als zijn moeder Jan en alleman had verteld, zo werd gefluisterd.

Van het ingezamelde geld dat overbleef, komt een gedenkteken langs de Amstel. En misschien ook een eenmalige uitgave van de dekmantelkrant die Gemert wilde oprichten om Amerikaanse corruptie aan te pakken. Hoe die moet heten, had ze zelf al bedacht: De Buurtoptimist.

In deze rubriek elk weekeinde een portret van iemand die recent is overleden.