De spindoctor van D66 in Den Haag wordt nu hoofdredacteur in Twente

Toen D66-strateeg Daan Bonenkamp (38) vorige week donderdag wakker werd bevond hij zich niet in zijn pas gekochte huis in Voorburg, maar bijna tweehonderd kilometer verderop in Hengelo, Overijssel. Hij sliep die nacht bij zijn ouders, waar hij die ochtend de Tubantia op de mat aantrof.

Later die dag zou bekend worden dat hij met ingang van 1 januari 2023 de nieuwe hoofdredacteur van deze krant, voluit De Twentsche Courant Tubantia, zal worden.

Zijn aanstelling springt in het oog. Door zijn beperkte ervaring in de journalistiek – behalve een Masteropleiding journalistiek liep hij zes maanden stage bij De Telegraaf, maar vooral vanwege de werkkring die hij achterlaat. Nu is Bonenkamp nog hoofd communicatie bij de Tweede Kamerfractie van D66.

Als zodanig stond hij onder Haagse journalisten bekend als een typische exponent van D66, een partij die beeldvorming hoog in het vaandel heeft. Ze spreken van een opvallend actieve woordvoerder, die geregeld de hele trukendoos open gooit om Kamerleden van zijn partij op een goede manier in het nieuws te krijgen. Van ‘de relatie bevriezen’ na een onwelgevallige publicatie, tot het uitoefenen van grote druk op journalisten om zulke publicaties te voorkomen. Ook het ‘insteken’ bij journalisten van verhalen en geruchten behoort tot zijn repertoire. Zo moest hij tijdens de vorige Kabinetsformatie nog door het stof, nadat duidelijk werd dat geruchten over drankgebruik aan de formatietafel van informateur Remkes tot D66 te herleiden waren. „Natuurlijk neem ik dat meteen terug. We hebben dat echt niet zo bedoeld”, liet Bonenkamp toen in een persverklaring weten.

Geen partijtijger

Toen Boris van der Ham, op dat moment D66-Kamerlid, de jonge Bonenkamp „als broekie” zag binnenkomen verbaasde hem dat aanvankelijk. „Hij was geen enorme partijman, die van jongs af aan al bij de Jonge Democraten zat. Geen typische eigen kweek, maar iemand van De Telegraaf.” Toen Van der Ham vernam dat Bonenkamp na ruim tien jaar de stap terug de journalistiek in wilde zetten verraste het hem dan ook niet. „Het leek me logisch. Daar is hij immers begonnen.”

Lees ook: Bij D66 zit de ‘inner circle’ er wel héél lang

Ook voor Bonenkamp voelt de stap terug naar de regio van zijn geboorte als thuiskomen in Twente, „ook al klinkt dat als een cliché”, zo zegt hij in een interview met Tubantia.

Over het verwijt, dat vooral op sociale media klinkt, dat hij zijn loyaliteit aan D66 meeneemt zijn nieuwe ambt in, zegt hij in een interview met zijn eigen krant: „Mijn politieke jas gaat uit, dat moet en lukt ook. Ik ben niet met de partij getrouwd.”

De relatie tussen D66 en de mediawereld is vaker onderwerp van gesprek. Zo kwam ook de overstap van NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman naar het wethouderschap in Amsterdam recent onder een vergrootglas te liggen.

De vierkoppige sollicitatiecommissie, met twee redacteuren, vond Bonenkamp niettemin unaniem de beste keus voor de baan, blijkt uit een verklaring op de site.

Als telg uit een Tubantiafamilie – twee ooms werkten er en zijn grootvader had jarenlang een gezichtsbepalende column – „wiens wereld tegelijk in de smartphone zit” wordt veel van de nieuwe man verwacht. En zijn neutraliteit? „Daar hebben wij geen enkele twijfel over.”