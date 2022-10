Op Schiphol haastten we ons voor de trein naar Apeldoorn. We waren op tijd, maar zagen geen incheckpaaltjes. In de trein zochten we een conducteur op. Deze zei dat ze ons niet kon inchecken, maar een correctietarief van 50 euro zou geven. We bleven verbouwereerd achter. Was dat een eufemisme voor een boete?

We meldden ons bij de chatbot van de klantenservice: „Ik heb een correctietarief gekregen waar ik het niet mee eens ben.” Antwoord: „Als ik het goed begrijp heb je een vraag over je boete.”

