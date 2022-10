Britse voorpagina’s na vertrek Truss: ‘Slechtste premier ooit’

Negatieve recensies van het premierschap van Liz Truss en speculatie over een terugkeer van Boris Johnson overheersen de Britse voorpagina’s, een dag na het vertrek van de Britse premier. Volgens The Times zou Johnson, de voorganger van Truss, een campagne voor een terugkeer voorbereiden. Ook Daily Mail, The Daily Telegraph en Daily Express speculeren over een herkansing voor Johnson, blijkt uit het krantenoverzicht van Sky News.

Andere dagbladen blikken vooruit op mogelijke nieuwe verkiezingen. „Nu landelijke verkiezingen”, staat in koeienletters op de voorpagina van de Daily Mirror, terwijl The Independent schrijft: „Kiezers eisen landelijke verkiezing om nieuwe premier te kiezen.” De kans lijkt klein dat die verkiezingen er komen, omdat de Conservatieve Partij een meerderheid in het Lagerhuis heeft en in de peilingen op een flink verlies staat. Het is dus ongunstig voor de partij om het vertrouwen in de regering op te zeggen en verkiezingen uit te roepen.

„De slechtste premier die we ooit hebben gehad”, kopt Metro. Daily Star opent met zijn krop sla die het langer volhield dan de premier. Een livestream van een week lang eindigde donderdag met discolichten boven de sla. „Lettuce rejoice”, staat op de voorpagina, die verwijst naar Psalm 118 – laten we ons verheugen.

