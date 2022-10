De gevels van Amsterdam verhalen over de ontwikkeling van de stad

Wie door de straten van Amsterdam loopt, doet er goed aan af en toe een blik omhoog te werpen. Een verdieping, of nog verder de hoogte in, richting het dak van een grachtenpand. Een oplettend oog ontwaart dan al gauw hoe een gebouw ooit ontstaan is. Althans: voor zover dat af te leiden is uit de oude gevels waar vaak een soort ‘bestemmingsplan’ in steen gebeiteld staat.

‘Ons Huis’ in de Rozenstraat, ‘Broodbakkerij Assumptio’ aan de Bilderdijk-kade, ‘Siroopfabriek Ysland’ op de Rozengracht. Soms laten de teksten weinig aan de verbeelding over en is meteen duidelijk wat ooit in het pand huisde. En soms lijken ze juist betekenisloos door gebrek aan historische context.

In elk geval maken de gevelversieringen nieuwsgierig. Wat voor fabriek, winkel of instantie zat daar, wanneer verdween dat, wat gebeurt er nu in het eeuwenoude pand? En wat is eigenlijk de geschiedenis achter het fenomeen van gevelaanduidingen?

Het pand in de Rozenstraat, waarop de woorden ‘Ons Huis’ prijken en wat nu een hotel is, was ooit het eerste buurthuis van Amsterdam – van het hele Europese vasteland zelfs. Er werd koffie geschonken, en melk, maar vooral géén alcohol – een van de motieven was juist om mannen uit de kroeg te houden in de door armoe geteisterde Jordaan. Er werden onder meer taal-, kook- en muzieklessen gegeven. De Vereniging Ons Huis opende uiteindelijk dertien buurthuizen in de stad, het pand in de Rozenstraat werd het hoofdkantoor. In 1976 sloot het kantoor, waarna de stichting uiteindelijk ophield te bestaan.

Soms wijst de gemeente een nieuw pand aan als monument. Dan stap ik op de fiets en ga ik even kijken Ronald Klip (57) stadsgeograaf

Zoals de meeste stadspanden uit de periode 16de-19de eeuw, heeft Ons Huis een koloniale geschiedenis. Het werd in 1891 opgericht door letterkundige en feminist Hélène Mercier – naar wie het Hotel Mercier werd vernoemd dat er nu zit – en zakenman en filantroop Christian Wilhelm Janssen. Die laatste, een Duitse immigrant, verwierf zijn rijkdom voor een groot deel uit de opbrengst van tabaksplantages in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Zijn vader was oprichter van tabakshandelmaatschappij Deli op Sumatra waarvan Janssen later een aantal plantages overnam.

Hoewel Janssen bekend stond om zijn sociale betrokkenheid – ook met zijn plantagearbeiders, voor wie hij een ziekenhuis liet bouwen in Medan – heeft Ons Huis met hem als geldverstrekker een „dubbele geschiedenis”, zegt stadsgeograaf Ronald Klip (57).