Al weten waar de bal heen moet voor je ’m aan de voeten hebt

Tijd is er altijd, alleen hebben we niet alle tijd. Jouw tijd is gelimiteerd, en zo ook de mijne. Binnen de tijd die ons is geschonken door de schepper hebben we twee opties: of je maakt er wat van, of je doet dat niet. Ervan uitgaande dat alle lezers van NRC en vooral alle geïnteresseerden in de Smibologie voor optie één gaan, richten we ons in deze Smibologische wetenschappelijke kanttekening op de term sneldenken.

Sneldenken – ja, zo schrijf je het – is het vermogen om binnen een mum van tijd een gedachte om te zetten in een handeling. In die libi moet je ervoor zorgen dat je handelingssnelheid op niveau is. Je moet zijn op sneldenken.

Sneldenken [ww.] snel’denke 1. Een mentaal proces waarin er in een rap tempo wordt nagedacht over een bepaalde kwestie, en een keuze wordt gemaakt 2. Hoge handelingssnelheid binnen het denkvermogen, bijv: als je die bal krijgt moet je sneldenken, broer / ik zag dat ik nog maar vijf minuten had tot de metro kwam, dus toen ik uit huis ging was ik op sneldenken

In sport heeft men het vaak over handelingssnelheid. In voetbal, bijvoorbeeld, gaat het om wat een persoon doet met de bal wanneer het eerste balcontact wordt gemaakt. Heeft hij of zij het spel al gelezen, of alleen maar oog voor de bal en niet voor de spelsituatie? Uit een gebrek aan overzicht ontstaat een gebrek aan inzicht, dus in geval twee wordt het denkproces simpelweg te traag bevonden.

Iemand die sneldenkt en in die situatie wel het overzicht bewaart, heeft die situatie gelezen. Hij weet al waar de bal heen moet voor-ie ’m aan de voeten heeft.

Wij van de Smibanese University leven volgens een van de slogans van het Amsterdamse kledingmerk The New Originals: Creatives are the new athletes. Om deze reden eisen wij op mentaal gebied van onze studenten veelal hetzelfde als wat een professioneel atleet moet opbrengen in zijn of haar model. De Smibanese University is namelijk een veeleisende opleiding waarbij de top het enige eindstation is. Om bij de top te kunnen horen in welk vakgebied dan ook, is het een vereiste dat je het hoge niveau aan kunt. Dit heeft te maken met inzicht, scherp denkvermogen en handelingssnelheid. Heb je deze drie vermogens onder de knie, dan ben je op sneldenken.

Je moet sneldenken gewoon, begrijp je. Je moet van punt A naar B gaan op tempo. Blijf niet onnodig haken in twijfel, onzekerheid, denken voor anderen en al dat soort nonsens. Vaak zijn het zulke dingen die ons denkproces laten stagneren, waar het bij een persoon die sneldenkt gewoon bap, bap boom gaat! Snel gewoon!

Wij van de Smibanese University eisen zulk gedrag, want sneldenken is een ding dat we toeschrijven aan de Smibologische mindset. Wanneer je je vanuit je kern ontwikkelt groeit er een bepaald inzicht in je zijn. Dit inzicht moet zich uiteindelijk uiten in het snel kunnen denken, want jij overstandt de situatie. Understanden betekent dat je iets begrijpt, overstanden betekent dat je dit begrip effectief kan omzetten in je handelen. Alle Smibologisch denkenden moeten dit niveau bereiken, want zo ben je de meesten voor, en dat kan alleen als je bent op sneldenken.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.