Met een flinke portie goede wil kon je er een iconoclastische kunst-performance met een verwijzing naar Andy Warhol in zien: twee jonge vrouwen gooiden Heinz tomatensoep op Zonnebloemen van Van Gogh om zo aandacht te vragen voor milieuvervuiling door een oliemaatschappij. De klimaatactivisten van Just Stop Oil willen dat de Britse regering stopt met alle nieuwe gas- en olieboringen. Ze weten hoe de economie van de aandacht werkt: doe iets grensoverschrijdend, film het, zet het op sociale media en gij zult beloond worden met aandacht.

Tot mijn schrik werd er in talkshows tamelijk laconiek op gereageerd: het „duo van dienst” dat bij Khalid & Sophie het nieuws van de dag doornam vond de jonge meiden schattig en, tja, als de ene generatie het verpest voor de andere, dan kun je dit verwachten. Mijn hart bloedde: ik zie kunstvernietiging als een barbaarse daad – de Taliban maken beelden kapot. Het kunstwerk zat achter glas, maar de lijst bleek beschadigd.

Als de oudere generatie had gefaald, dan vooral omdat ‘wij’ kennelijk deze jongere generatie de wérkelijke waarde van kunst niet hebben bijgebracht. Kunstenaars zijn je bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering, niet je vijand. Kunst kan je juist bewust maken van klimaatcrisis – denk aan ieder winters ijstafereel van Hendrick van Avercamp dat ons nu pijnlijk aangrijnst.

De actie riep bij mij ook de vraag op hoever je mag gaan om aandacht te trekken voor je activistische doel. Van omgekeerde vlaggen tot afgeknipte haarlokken, er wordt de laatste tijd veel uit de kast getrokken.

Vanuit juridisch oogpunt is de vraag eenvoudig te beantwoorden: publiekelijk bezit vernietigen mag niet. De Just Stop Oil-activisten moeten zich dan ook verantwoorden voor de rechter. Lastiger is de vraag naar de effectiviteit van de protesten. Door een Van Gogh te besmeuren bereikten de actievoerders maximale aandacht – ik hoorde hierdoor voor het eerst van Just Stop Oil. Maar de protestactie riep bij mij weinig sympathie op, te meer daar de actievoerders schreeuwden: „Wat is meer waard, kunst of leven? Is het meer waard dan voedsel? Meer dan gerechtigheid? Zijn jullie meer begaan met het beschermen van een kunstwerk of met het beschermen van onze planeet en de bevolking?” Op sociale media werd de agressie van de activisten het onderwerp van het gesprek, in plaats van klimaatvervuiling door bedrijven en de overheid. Als de ogen verdwijnen van de bal naar de spelers, is de actie dan nog wel effectief?

Iets soortgelijks gebeurde ook bij het activistisch afknippen van plukjes haar om aandacht te vragen voor de situatie van vrouwen in Iran. Wat aanvankelijk een effectieve socialemediastrategie was om wereldwijd aandacht te vragen voor de dood van Iraanse vrouw Mahsa Amini, sloeg om in een discussie over hashtagkaping en over de vraag of het afknippen van een lokje haar niet gratuit was, of degenen die dat deden zelf soms het middelpunt van de aandacht wilden zijn.

Jammer, want ik vond de lok een sterke symbolische actie om aandacht te generen (ook niet meer dan dat, de ayatollahs zullen er niet wakker van liggen) waarbij je anderen of andermans eigendommen geen schade berokkent maar wel de naam van Amini blijft herhalen. Kortom: een typische sociale-media-actie conform de wetten van de aandachtseconomie.

De stemming sloeg ook bij mij om toen Frits Wester Sigrid Kaag voor de camera de schaar aanreikte. Iemand activisme opdringen is naar. Dat geldt wat mij betreft ook voor het dwingende verzoek aan voetbalspelers om een regenboogband te dragen. Hoezeer homo-emancipatie ook nodig is in de voetbalsport, ik vind het ongemakkelijk als mensen in een positie worden gebracht waarin ze tot ideologisch activisme gedwongen worden. Dat neemt niet weg dat de verantwoording van de weigerende Feyenoord-aanvoerder Kökcü – zijn geloof weerhield hem ervan – buitengewoon pijnlijk was.

Ironisch genoeg werkt de economie van aandacht zo dat negativiteit en haat bij uitstek óók aandacht genereren. Kökcü’s ‘nee’ draagt grandioos bij aan een verder bewustzijn rondom homo-emancipatie: er verschenen artikelen over spreekkoren, het maakte duidelijk dat er helaas nog veel werk aan de winkel is om discriminatie aan te pakken.

Iets dergelijks kun je trouwens ook zeggen over de Van Gogh-beschadiging door milieuactivisten. Enkele talkshowgasten daargelaten heb ik vooral veel mensen hun afschuw horen uitspreken over de actie van Just Stop Oil. Zelden zoveel hartstochtelijk pleidooien gezien voor de waarde, kracht en troost van kunst, de Zonnebloemen in het bijzonder. Ik had zin om ze te gaan zien, naar een museum te gaan, kunst te koesteren.

Stine Jensen is filosoof en schrijver. Ze schrijft om de week een column op deze plek.