Werkloosheid in september opnieuw gestegen

Het aantal werklozen in Nederland is weer gestegen. In september dit jaar waren 382.000 mensen werkloos, dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen gemiddeld toe met veertienduizend per maand.

De werkloosheid was in september weer terug op het niveau van eind 2021. In april dit jaar was het werkloosheidspercentage met 3,2 procent nog het laagste sinds het begin van de metingen in 2003. Daarna begon het percentage weer aan een stijging.

In dezelfde periode nam het aantal werkenden tussen de 15 en 75 jaar oud juist toe. Het UWV verstrekte eind september 152.000 WW-uitkeringen. Met deze lichte stijging van 0,2 procent is een einde gekomen aan een maandenlange daling. Niet alle werklozen ontvangen een WW-uitkering. Het aantal uitkeringen daalde vooral in de industrie- en schoonmaaksector. In de landbouw en visserij, voeding- en genotmiddelensector, commerciële dienstverlening en binnen de overheid nam dat aantal juist licht toe.

Naast de werklozen zijn er in Nederland 3,3 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die niet zoeken naar werk of beschikbaar zijn voor werk. Dat gaat vooral over gepensioneerden en arbeidsongeschikten, dus worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend door het CBS. Deze groep is in de laatste drie maanden kleiner geworden, met gemiddeld elfduizend per maand. De afgelopen jaren is de groep die niet direct op zoek of beschikbaar is voor werk vrijwel constant kleiner geworden.

Verzuim door corona

In september steeg eveneens het aantal mensen dat zich ziek meldde. Dat percentage liep op van 4 procent in augustus - nagenoeg het gemiddelde - naar 4,3 procent een maand later, blijkt donderdag uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare over ongeveer een miljoen werknemers. De stijging is rond deze van het jaar gebruikelijk.

Bedrijfsartsen zien de laatste weken vooral griep en het coronavirus als belangrijkste aanjagers. Begin oktober kwam ongeveer een derde van de ziekmeldingen door griep en een kwart door corona, volgens ArboNed. Ook door het toenemend aantal psychische klachten geven de arbodiensten aan dat de gezondheid van personeel voor werkgevers „essentieel” moet zijn.