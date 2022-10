Vijf doden bij demonstraties hoofdstad Tsjaad, partijkantoor premier in brand gestoken

Bij confrontaties tussen demonstranten en de politie in de Tsjadische hoofdstad Ndjamena zijn donderdag vijf doden gevallen, meldt persbureau AFP. Betogers keren zich tegen de militaire transitieraad, die eigenlijk zou opstappen na anderhalf jaar aan de macht te zijn geweest. Maar onlangs werd aangekondigd dat de regering nog tot 2024 aanblijft. Demonstranten hebben onder meer het partijkantoor van de vorige week benoemde premier van Tsjaad Saleh Kebzabo belaagd en in brand gestoken.

De vijf slachtoffers zijn volgens de hoofdarts van het lokale ziekenhuis „gedood door kogels”, schrijft AFP. Andere persbureaus bevestigen dit bericht niet, al is wel duidelijk dat de politie geweld en traangas gebruikt om de demonstranten uiteen te drijven.

President en ex-krijgsheer Idriss Déby, die in april van 2021 aan het front werd gedood tijdens een aanval van een rebellengroep, werd opgevolgd door zijn zoon en generaal Mahamat Idriss Déby. Die introduceerde het militaire leiderschap voor een beloofde overgangsperiode van achttien maanden. Bij zijn overname van de macht beloofde de jonge Déby dat hij een nationale dialoog zou beginnen met de leiders van rebellengroepen, om het land te hervormen en een eind te maken aan het onderlinge geweld.

Rebellenorganisaties ondertekenen niet

De eerste gesprekken vonden plaats in een vijfsterrenhotel in Qatar, waar een stuk of driehonderd rebellen en vertegenwoordigers van de militaire regering aanwezig waren. Rebellenleiders kregen algehele amnestie en een staakt-het-vuren in ruil voor hun deelname aan de dialoog die na Qatar zou verdergaan. Maar hoewel de Verenigde Naties de bijeenkomst „een sleutelmoment” noemden, weigerden twee van de belangrijkste rebellengroepen en de belangrijkste oppositiebeweging de gesprekken voort te zetten. Zij zien het proces als een poging van de regerende elite in Tsjaad om aan de macht te blijven.

Gedurende de nationale dialoog, die onlangs ten einde kwam, trokken nog meer partijen uit de oppositie en organisaties uit het maatschappelijk middenveld zich terug, uit onvrede over de overmacht van het regime op het proces. De dialoog eindigde met het besluit dat Déby aan zou blijven als president, dat nieuwe verkiezingen zouden worden uitgesteld tot oktober 2024 én dat hij zich dan ook verkiesbaar zou mogen stellen.

De onlusten komen een dag nadat Déby de noodtoestand in Tsjaad uitriep vanwege hevige overstromingen die het land teisteren. Meer dan 1 miljoen mensen zijn ontheemd geraakt en duizenden hectares aan akkerland ondergelopen in wat Déby „de ergste overstromingen in 30 jaar” noemde.

Lees ook: Krijgsheren en rebellen verzoenen zich in Tsjaad - maar niet allemaal