Van eenpansmaaltijden tot speedkoken: met deze recepten kook je energiezuinig

Met de hoge energieprijzen kan het lonen om gerechten te koken aan de hand van recepten die ‘energiezuinig’ zijn. Welke maaltijden kun je maken met relatief weinig gas en/of elektriciteit? Culinair journalist voor Janneke Vreugdenhil zocht recepten uit die ze eerder in NRC publiceerde, waarmee je aan de slag kunt.

Warme gerechten

1 Pasta cacio e pepe

Pasta, kaas en peper. Wie verzint er een recept met slechts drie ingrediënten dat zo volledig, zo bevredigend smaakt als deze Romeinse klassieker? Voor dit heerlijke, nog altijd hippe pastagerecht hoef je alleen maar pasta te koken. De saus maakt zichzelf daarna min of meer.

Hoe dat werkt legt Janneke uit in het recept. Ze geeft nog een extra bespaartip: breng niet te veel water aan de kook voor pasta. 1 liter per 100 gram pasta is voldoende.

2 Mosselen op z’n Thais én Zeeuws

Mosselen zijn relatief duurzaam en snel klaar te maken: je hoeft ze maar een paar minuten te koken. Minder energie en minder schade aan het milieu.

Mosselen bereiden kan bijvoorbeeld op z’n Thais óf traditioneel op z’n Zeeuws. Janneke legt uit hoe.

3 Fritatta met restjes

Al in 2006 introduceerde Janneke de term speedkoken: de koelkast opentrekken en binnen een korte tijd een gerecht op tafel zetten met ingrediënten die je nog in huis hebt. Het maken van fritatta leent zich daar goed voor. Raap wat restjes groente bij elkaar, meng er ei doorheen en bak aan in één pan. Serveer er salade bij als je nog wat sla hebt liggen: verlepte blaadjes lap je op door ze even in ijswater wakker te laten worden.

Binnen een minuut of 10 heb je zo een volwaardige maaltijd op tafel staan. Lees hier hoe je het speedkoken met restjes precies aanpakt.

Koude gerechten

4 Couscoussalade met halloumi

Voor het maken van couscous is minder energie nodig dan voor andere gedroogde tarweproducten zoals pasta. Je brengt water aan de kook, giet het in een schaal met de couscous en wacht tot het gaar geweld is; hitte is daarna niet meer nodig. In dit gerecht verwerkt Janneke gegrilde halloumi (een elastische schapen-/geitenkaassoort) en gegrilde groente - er hoeft maar één pan op het vuur.

De receptuur luistert niet heel nauw. Wie wil vervangt de groenten door andere: variatiemogelijkheden genoeg.

5 Salade van linzen, kerstomaatjes, rucola en geitenkaas

Bonen zijn inmiddels niet weg te denken uit een gevarieerd eetpatroon, maar toen Janneke in 2011 meedeed aan een heuse bonenestafette was dat nog niet per se zo. Ze werd uitgedaagd binnen korte tijd met meerdere soorten peulvruchten te koken en het bracht haar tot een rijkgevulde, toevallig energiezuinige salade.

Als je gaat voor voorgegaarde linzen uit pot of blik geef je met dit recept je gasfornuis een dagje vrij: je verwerkt zulke linzen zonder voorkoken.

6 Tortellini met bietjes en balsamico

Italianen zullen waarschijnlijk raar opkijken van dit gerecht, maar deze tortellini met bietjes-balsamicosaus smaakt er niet minder om. Als je voorgekookte bietjes gebruikt, staat dit gerecht binnen 10 minuten op tafel. Ook lekker: als je eerder die week iets uit de oven gaat eten, verpak dan rauwe bieten met schil in aluminiumfolie en leg ze erbij. Als ze gaar zijn, kun je de bietjes best een paar dagen bewaren, tot je ze verwerkt in dit recept.

Met gepofte bieten is dit recept nog lekkerder, maar gewone gekookte bieten volstaan ook prima.

Heeft u een van Jannekes gerechten uitgeprobeerd en wilt u vertellen hoe dat ging en het resultaat laten zien? Stuur een foto met tekst (maximaal 200 woorden) naar janneke@nrc.nl

7 Wokken met flower sprouts

Flower sprouts zijn een kruising tussen spruitjes en boerenkool. De smaak is mild koolachtig, maar fris, en beslist minder bitter dan die van spruitjes. Ze hebben het zoete van boerenkool en zijn aangenaam knapperig. Je vindt ze veelal bij ecologische supermarkten en ze lenen zich perfect om te wokken. Energiezuinig dus, want je bereidt alles in die ene wok.

Bonustip: zorg als je gaat wokken dat het vuur hoog genoeg is en de ingrediënten niet te groot. Dan gaart alles het snelst.

Bijgerechten en extra’s

8 Platbrood uit de koekenpan

Brood bakken is bevredigend werk, maar doorgaans moet de oven moet er best een tijd voor loeien. Deze platbroodjes bak je juist razendsnel in een koekenpan en dat scheelt energie (en tijd). Bonus: Janneke neemt je in dit recept mee door het universum van platbrood. Wist je bijvoorbeeld dat Hollandse pannenkoeken in feite ook een vorm van platbrood zijn?

Van lavash tot pita tot tortilla: zo maak je platbrood.

Bonus: 12 extra tips van Janneke voor supersnelle maaltijden

In het verlengde van het speedkoken van fritatta zette Janneke jaren geleden een verzameling snelle recepten op een rij. Genoeg inspiratie om te blijven variëren.

Van quesillada’s in een koekenpan tot zelf gemaakte vitello tonato:Deze gerechten zet je in een handomdraai in elkaar.