Ten Hag zet Ronaldo uit de selectie na voortijdig vertrek van het veld

Erik ten Hag houdt Cristiano Ronaldo buiten de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Chelsea van aanstaande zaterdag. Dat heeft de Engelse club donderdag in een korte verklaring bekendgemaakt. De club komt tot de maatregel nadat Ronaldo woensdag voor het laatste fluitsignaal in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-0) de catacomben opzocht. Volgens het sportmedium The Athletic weigerde de aanvaller in de slotfase in te vallen, waarna hij zich uit de voeten maakte voordat de wedstrijd was afgelopen.

Direct na afloop van de wedstrijd wilde Ten Hag niet ingaan op het gedrag van de meervoudig wereldvoetballer van het jaar. „Dat gaan we morgen oplossen”, zei hij toen. In de voorbereiding op het huidige seizoen deed zich een vergelijkbaar incident voor. Toen vertrok Cristiano Ronaldo tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rayo Vallecano, terwijl de wedstrijd nog aan de gang was. Ook andere spelers hadden toen het stadion voortijdig verlaten, wat hen op een collectieve reprimande kwam te staan.

Teleurstellend seizoen

Of en wanneer Ronaldo terugkeert in de selectie van Manchester United is niet duidelijk. Maar met deze voorlopige verbanning lijkt hij z’n langste tijd in Manchester te hebben gehad. De Portugees keerde in de zomer van 2021 terug bij de club, waar hij tussen 2003 en 2009 naam maakte in het Europese voetbal. Ondanks achttien competitiedoelpunten draaide het uit op een teleurstellend seizoen, waarin Manchester United als zesde eindigde in de Premier League. De club liep daardoor kwalificatie voor de Champions League mis.

Hoewel Ronaldo afgelopen zomer met een vertrek flirtte, bleef hij bij Manchester United, waar hij dit seizoen veelal is veroordeeld tot een reserverol. Na het wereldkampioenschap in Qatar, dat tussen 18 november en 20 december wordt gespeeld, dient zich een nieuwe transferperiode aan, waarin Ronaldo de The Reds zou kunnen verlaten.