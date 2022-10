Taghi doet aangifte van schending van het ambtsgeheim door medewerkers EBI, OM of politie

Ridouan Taghi heeft aangifte gedaan van het meermaals schenden van het ambtsgeheim door één of meerdere medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, het Openbaar Ministerie of de politie. Dat heeft Inez Weski, advocaat van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, donderdag laten weten aan Het Parool en persbureau ANP. Omdat er in Nederlandse media sinds Taghi’s opsluiting in 2019 op verschillende momenten verhalen naar buiten zijn gekomen met daarin vertrouwelijke informatie, concludeert Weski dat er wordt afgeluisterd of dat er is gelekt.

‘Onjuiste insinuaties’

Volgens Weski, die de aangifte afgelopen maand al aankondigde, is er informatie gelekt naar De Telegraaf en VVD-Tweede Kamerlid Ulysse Ellian. Zij zouden aan die informatie „allerlei onjuiste insinuaties verbinden”, zo zegt ze tegen het ANP. Eerder sprak Weski van een „publieke berechting” van haar cliënt.

Vorige maand meldden Ellian en De Telegraaf dat Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh die ook vastzit in de EBI, elkaar geheime boodschappen hebben verstuurd, verstopt in Koranverzen. Ook meldden De Telegraaf en Ellian dat Taghi onbeperkt en vrijwel toezichtloos met mensen buiten zijn cellencomplex kon communiceren. Opsporingsfunctionarissen maken zich volgens de krant zorgen over de contacten tussen Mohammed B. en Taghi.

Woensdag zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) in de Tweede Kamer dat hij een dergelijke briefwisseling niet op voorhand kan verbieden. Ellian zei een “andere juridische opvatting” over de kwestie te hebben en pleitte ervoor maximaal twee advocaten bij gevangenen in de EBI toe te staan; volgens Weerwind een “inbreuk op fundamentele rechten, zoals de vrije advocatenkeuze”.