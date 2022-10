Sonische sounds van Suzanne Ciani trappen Amsterdam Dance Event af

Dance Amsterdam Dance Event: Suzanne Ciani & Metropole Orkest. Gehoord: 19/10, Melkweg Amsterdam. ADE is t/m 23/10. Inl: amsterdam-dance-event.nl ●●●●●

Hoge, door de wind opgepookte golven. Zacht vloeiende golfjes in ondiep water. Ze komen allemaal uit de buchla 200e, de modulaire analoge synthesizer van de Amerikaanse elektronische muziekpionier Suzanne Ciani. Er is bijna geen optreden of opname van haar zonder het geluid van aanrollende golven die stukslaan op het strand. Neppers zijn het – gecreëerd uit Ciani’s machine en dus haast té perfect eigenlijk. Maar gestuurd langs de vier mega-boxen in de Rabozaal van de Melkweg, een quadrafonische set-up, is het geruis en geraas in ‘Seashore’ een geruststellend begin van een fraaie sonische beleving.

Op de openingsavond van het Amsterdam Dance Event, een vierdaagse door heel Amsterdam waar dancemuziek op talloze events beleefd, besproken en verhandeld wordt, is opluchting voelbaar. Eindelijk mag er weer voluit worden gegaan na de uitgeklede, beperkte editie van vorig jaar (veel middagfeestjes). Terwijl Ciani met het Metropole Orkest het openingsconcert tot een geslaagde crossover maakt, laat de Senegalese Youssou N’Dour West-Afrikaanse dansmuziek (mbalax) horen in het Concertgebouw, geeft Nick Verstand een multidisciplinaire show in Theater Carré, terwijl in een megaproductie in de Ziggo Dome levensgrote hologrammen de beats illustreren van de Zweedse producer Eric Prydz.

Metropole Orkest

Achter haar modulaire synthesizer, een kast met de vele gekleurde stekkers en snoertjes die ze steeds weer wisselt en anders inplugt, is Suzanne Ciani een vastberaden sound-alchemist. Inmiddels 76 jaar is de veelgeprezen sounddesigner voor film, games en commercials nu. Een solist, maar vanavond niet, zo tussen het Metropole Orkest met naast zich slagwerk en vibrafoons, achter zich de strijkers en rechts de ritmesectie. Haar elektronische muziekimprovisaties – haar verrichtingen zijn te volgen op het scherm – lopen nu aan de flexibele hand van de Britse dirigent Simon Dobson. Hij is de onmisbare schakelaar die lagen stapelt en spanning opvoert tussen alle elektronica en de diverse secties.

Surfend op bombast lijkt Ciani in orkestrale delen extra te genieten. En steeds weer is daar haar verwachtingsvolle blik richting Dobson: mag ik, is het nu wenselijk? In het stevige ‘Contrapuntal’ springt ook de solo van trompettist Rik Mol er uit. Steeds weer laat Ciani de sound een kant op bewegen. Als de strijkers zwiepen, hun vioolstokken ritmisch laten kletteren op de snaren, springen Ciani’s holle sonische sounds hoog in de zaal over van box op box.

Stukken als ‘Animal Kingdom’ en ‘Chase Scene’ krijgen duistere randjes. Er is onrust als Ciani nu ook vervreemdende knispereffecten brengt via een soort theremin. Het orkest laat zich ondertussen rustig meevoeren in de aanzwellende geluidsstorm, alles richting dansbare orkestrale techno met puntgave melodische vibrafoontonen als lichtpuntjes. Tot de storm gaat liggen en de zee uiteindelijk weer kalm wordt.