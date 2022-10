Republikeinen tonen zich verdeeld over steun aan Kiev

Tientallen miljarden dollars aan cruciale steun en wapentuig leverden de Verenigde Staten sinds Poetins invasie al aan het belegerde Oekraïne. Maar blijft Washington ook ná de Congresverkiezingen van 8 november de machtigste bondgenoot van Kiev? De Republikeinen, die goede kans maken over drie weken in ieder geval het Huis van Afgevaardigden en mogelijk ook de Senaat te heroveren, tonen zich intern verdeeld over verdere steun aan Oekraïne.

Dinsdag zaaide Kevin McCarthy, de huidige fractievoorzitter van de oppositiepartij in het Huis, twijfel. Als zijn Republikeinen een meerderheid winnen, gaat het nieuwe Congres zich vanaf begin 2023 strenger opstellen, zei McCarthy tegen nieuwssite Punchbowl News. „Ik denk dat we dan in een recessie zitten en de mensen denken: we moeten niet zomaar een blanco cheque uitschrijven voor Oekraïne.”

Republikeinen verwachten grotere bijdrage van Europa voor Oekraïne

McCarthy vertolkt een isolationistisch sentiment, dat leeft op de populistische vleugel van de Republikeinse Partij. In de ‘America First’-ideologie van ex-president Trump is het – zeker nu de inflatie binnenlands hoog oploopt – niet het moment miljarden te steken in een ver, overzees conflict. Zo bepleit Fox News-presentator Tucker Carlson in zijn goed bekeken opinieprogramma al maanden dat Rusland, Oekraïne (en de rest van Europa) het onderling uitzoeken.

De oude garde van de Republikeinse Partij, die traditioneel juist een sterke rol ziet voor de VS op het wereldtoneel, is zulke afzijdigheid een gruwel. Woensdag sprak Mike Pence zich er fel tegen uit. De oud-vicepresident – hij neemt sinds de Capitool-bestorming door Trump-fans in stapjes afstand van zijn oude baas – waarschuwde dat er „in de conservatieve beweging geen ruimte kan zijn voor Poetin-apologeten”.

‘Idioot en onhoudbaar’

De oud-vicepresident sprak bij de conservatieve denktank Heritage Foundation van „een aanzwellend koor in onze partij, waaronder enkele nieuwe stemmen in onze beweging, die ons zouden willen loskoppelen van de grote wereld”. Maar, waarschuwde Pence: „Apaiseren heeft in het verleden nog nooit gewerkt.”

Sinds de Russische inval, eind februari, stemde het Congres steeds in met militaire en humanitaire hulp aan Kiev. De beperkte oppositie die er was, kwam alleen van Republikeinen. In mei stemden 57 (van de 211) Republikeinse afgevaardigden en elf (van de 50) senatoren tegen een veiligheidspakket van 40 miljard dollar.

Een van de tegenstemmers was de Trump-loyalist en senator Josh Hawley. Hij liet woensdag doorschemeren dat een strengere Amerikaanse opstelling betekent dat van Europa meer verwacht wordt. „De VS hebben meer besteed aan steun voor Oekraïne dan al onze Europese bondgenoten tezamen, zonder enig betekenisvol toezicht. Dat is idioot en onhoudbaar.”