Recordaantal van 300.000 kippen geruimd vanwege vogelgriep

Bij een boerderij in het Limburgse Heythuysen is de grootste besmetting van de vogelgriep geconstateerd tot nu toe. Alle 300.000 leghennen op de locatie worden geruimd, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is dit het dodelijkste vogelgriepjaar sinds de epidemie van 2003.

Inclusief de besmetting in Heythuysen, ruimde de NVWA het afgelopen jaar bijna zes miljoen vogels in strijd tegen de vogelgriep. Daarvan werden er een miljoen preventief geruimd. Het werkelijke aantal ligt zelfs nog iets hoger, omdat ruimingen op hobbylocaties met minder dan 50 vogels niet zijn meegerekend. Alleen in 2003 werden er meer vogels afgemaakt: toen zijn op 255 locaties meer dan 30 miljoen vogels geruimd. Ook veel wilde vogels gaan dood aan het virus. Landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) noemt de situatie „niet houdbaar”. „Niet voor de dieren, niet voor pluimveehouders, niet voor de maatschappij.”

In Heythuysen, in de Noord-Limburgse gemeente Leudal, verwacht de NVWA een aantal dagen bezig te zijn met de ruiming van alle 300.000 kippen. Binnen drie kilometer van de boerderij bevinden zich vijf andere pluimveebedrijven, die momenteel worden gescreend op vogelgriep en de komende veertien dagen in de gaten worden gehouden. Binnen de tien kilometerzone liggen 128 andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt een vervoersverbod, behalve onder strikte voorwaarden vervoer naar de slacht.