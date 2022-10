PSV weet waar het staat na nederlaag tegen Arsenal

Een Champions League-waardig affiche noemde PSV-trainer Ruud van Nistelrooij de ontmoeting van zijn team met Arsenal vooraf. Een duel met de koploper van de sterke Engelse Premier League, een ploeg die dit seizoen pas één officieel duel verloor. „Een geweldig meetmoment” moest het worden voor Van Nistelrooij en PSV, deze confrontatie met „misschien wel het beste team van Europa”, aldus de trainer.

De vierde wedstrijd in groep A van de Europa League, in het Emirates Stadium in Londen, was een inhaalduel. De wedstrijd stond eigenlijk op 15 september gepland, maar werd kort van tevoren verplaatst vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Daardoor volgde donderdagavond pas de kans voor PSV om te bewijzen dat het niet alleen aanvallend en goed kan voetballen tegen zwakkere broeders, zowel nationaal als internationaal. En dat de scoringsdrift die Van Nistelrooij in zijn spelers dit seizoen heeft aangewakkerd, niet alleen het gevolg is van verdedigend onvermogen bij tegenstanders.

Ruime overwinningen

PSV maakte in de tien Eredivisieduels tot dusver 35 doelpunten, in de Europa League vond de ploeg in drie wedstrijden elf keer het net. Van Nistelrooij liet zich er voorafgaand aan de wedstrijd nog over uit. Nadat PSV eind augustus FC Volendam met 7-1 had verslagen werd hem verteld: het is maar Volendam. En ook na de twee ruime zeges op het Zwitserse FC Zürich in de Europa League ging het volgens de coach meer over de zwakte van de opponent dan om de (aanvallende) klasse van zijn eigen team. „Maar we gaan ermee door”, zei Van Nistelrooij. Afgelopen weekend voegde PSV opnieuw een ruime overwinning toe aan de lijst door het wisselvallige FC Utrecht met 6-1 te verslaan in het Philips Stadion.

Even grapte Van Nistelrooij dat hij misschien wel een extra aanvaller zou opstellen, toen hem gevraagd werd of hij van plan was de tactiek aan te passen aan het sterker geachte Arsenal. Van Nistelrooij was lovend geweest over de opponent, maar benoemde ook dat zijn PSV de Londense ploeg op een goed moment trof. Vier zeges op rij, waarvan de laatste twee in dezelfde beginformatie. Met het eigen positiespel en door verdedigend de juiste keuzes te maken, zou ook Arsenal bedwongen moeten kunnen worden.

Het eerste kwartier van de wedstrijd wordt al duidelijk waar Arsenal, dat zoals gebruikelijk in Europese duels niet met de sterkste elf spelers begint, beter is dan PSV. Arsenal, in het rood domineert. PSV, in het blauw, volgt vooral de bal. Hoe groot de afstand tot een medespeler ook is, de passes van de Engelse ploeg zijn zuiver genoeg, net als de aannames, met langdurig balbezit tot gevolg. Ook als de ruimtes op het veld kleiner worden en er meer PSV-spelers in de buurt staan.

Die rust en overtuiging aan de bal ontbreken volledig bij PSV, maar na het eerste kwartier, als aanvallende middenvelder Joey Veerman de bal wat dichter bij zijn eigen doel komt ophalen, krijgt de Eindhovense ploeg een miniem gevoel van grip. Maar Arsenal is in de eerste helft een aantal keer dicht bij een doelpunt, vooral via spits Gabriel Jesus.

Engelse schema

Dat coach Mikel Arteta in de Europese duels niet zijn sterkste team opstelt, heeft te maken met het drukke Engelse voetbalschema. Arsenal richt zijn pijlen vooral op de competitie. Na jaren van afwezigheid in de Champions League moet Arsenal zich dit seizoen weer plaatsen voor het belangrijkste Europese clubtoernooi. Een plek bij de eerste vier op de ranglijst is genoeg voor kwalificatie. Fans durven tegelijkertijd zelfs te dromen van het eerste landskampioenschap sinds 2004, want na tien duels staat Arsenal vier punten voor op Manchester City.

Van de overtuiging waarmee onder meer Liverpool werd verslagen, is donderdag slechts deels sprake. Bij vlagen voetbalt Arsenal gemakkelijk, ook op de helft van PSV. Luttele minuten nadat Arteta met Martin Odegaard en Thomas Partey twee spelers van de vaste basiself heeft ingebracht, wordt de overmacht omgezet in een voorsprong via een doelpunt van de Zwitser Granit Xhaka. Het is genoeg voor de overwinning.

Ondanks de nederlaag blijft PSV tweede in groep A, met vijf punten achterstand op Arsenal, en vier punten voorsprong op het Noorse FK Bodo/Glimt. Voor PSV rest volgende week donderdag alweer het volgende Europese meetmoment. Dan volgt de return tegen Arsenal in Eindhoven.