‘Produceer geen niet-afbreekbare stoffen, dat is de les’

Water was een bron van trots voor het Zweedse plaatsje Ronneby. In 1705 werd een waterbron met heilzaam mineraalwater ontdekt. Ronneby groeide in de eeuwen erna uit tot kuuroord. Het Brunnsparken met historische badhuizen werd in 2005 verkozen als mooiste park van Zweden.

In 2013 kreeg dat imago een deuk: een deel van Ronneby kreeg drinkwater met PFAS erin. En veel ook. De vondst leidde tot onrust in de gemeenschap en Zweedse media. Bewoners spanden rechtszaken aan tegen het gemeentelijke drinkwaterbedrijf. De laagste rechter oordeelde vorig jaar dat het bedrijf verantwoordelijk is voor eventuele schade aan lijf en gezondheid.

De PFAS in het drinkwater was afkomstig van een nabijgelegen militair vliegveld. Het leger oefende er jarenlang met brandblusschuim dat de PFAS-stoffen PFOS en PFHxS bevatte. Het schuim spoelde in putten waar drinkwater uit gewonnen werd.

Ook in Nederland zit te veel PFAS in het drinkwater, maakte het RIVM woensdag bekend. De gemiddelde blootstelling van Nederlanders is niet te vergelijken met die van de inwoners in Ronneby. De gemeten concentraties PFAS in het Nederlandse drinkwater liggen honderden malen lager. En de PFAS is niet afkomstig van één bron zoals in Ronneby, maar is een achtergrondblootstelling.

Maar uit Ronneby zijn wel lessen te trekken over de omgang met PFAS. In Ronneby werd duidelijk dat een hoge blootstelling aan PFAS risico’s geeft voor de volksgezondheid. Ook in Nederland zijn mensen blootgesteld aan hoge concentraties PFAS, bijvoorbeeld dicht bij uitstoters zoals Chemours in Dordrecht. En in Ronneby wordt nagedacht wie verantwoordelijk is voor schade aan milieu en mens. Leverancier, vervuiler of producent?

Kristina Jakobsson, hoogleraar milieu- en arbeidsgeneeskunde, was vanaf het begin betrokken bij de PFAS-kwestie. Dankzij voortvarende Zweedse bevolkingsregistratie, snel opgezette bloedonderzoeken én het toeval dat slechts een deel van de inwoners van Ronneby was blootgesteld, kon Jakobssons team verschillende onderzoeken uitvoeren mét controlegroep. De onderzoekers zagen zo dat aan PFAS blootgestelde moeders in Ronneby eerder stoppen met borstvoeding, maar níét vaker zwangerschapsdiabetes hebben. Dat mensen gemiddeld meer cholesterol in hun bloed hebben, maar niet vaker schildklierproblemen. Er is meer nier- en zaadbalkanker onder de mensen, níét meer prostaat- of borstkanker.

Hoe werd PFAS in het drinkwater ontdekt?

„Door een samenloop van omstandigheden. De provincie had budget over voor grondwateranalyse. En toevallig wist de provincie dat er nieuwe Europese drinkwaterrichtlijnen zouden komen. Twee mensen van de provincie waren toevallig bij een congres waar ze hoorden dat PFAS een probleem kon zijn rond vliegvelden, waardoor ze PFAS toevoegden aan de lijst met te onderzoeken stoffen. Dit onderstreept de noodzaak voor goed opgeleide ambtenaren. Anders was de vervuiling pas jaren later aan het licht gekomen.”

Had de vervuiling voorkomen kunnen worden?

„Het leger heeft het internationaal voorgeschreven brandblusschuim gebruikt. Het is overgestapt naar PFOS-vrij schuim in 2004. En niemand had een idee wat erin zat, want het stond niet op de ingrediëntenlijst.

„De gemeente heeft de waterwerken herbouwd in 2010. De consultant die daarbij betrokken was liet onvermeld dat er PFAS-problemen rondom vliegvelden spelen. Dus die informatie hadden ze niet.”

Is het dan niet wrang dat door een voortvarende overheid die PFAS tijdig opspoorde het drinkwaterbedrijf nu juridisch aansprakelijk wordt gesteld?

„Het was zeker een interessante uitspraak. Eigenlijk waren het twee uitspraken. In de eerste uitspraak besloot het hooggerechtshof dat water een product is, en dus aan strengere normen moet voldoen. In de tweede uitspraak stelt de rechter dat de concentraties aan PFAS schade hebben toegebracht, dat mensen minder fit zijn dan ervoor. Dat de grondtoestand van hun gezondheid slechter is. En dat het drinkwaterbedrijf hier verantwoordelijk voor is.

„Er is nog niemand met nierkanker opgestaan die zegt: ik eis schadevergoeding. Maar het fundamentele probleem is dat deze rechtsgang eindigt bij het drinkwaterbedrijf en niet bij 3M [de producent van het brandblusschuim].”

Zijn er gezondheidsadviezen te geven aan mensen die blootgesteld zijn aan veel PFAS?

„Ik ben lid van een Deens expertpanel over risico-communicatie en advies voor gemeenschappen die aan veel PFAS zijn blootgesteld. Zo bediscussiëren we of je bloedtesten moet aanbieden. Of wat je moeders moet adviseren die borstvoeding geven.

„Soms zijn we het eens en soms niet. We denken nog na over een borstvoedingsadvies. We hebben in Ronneby borstvoeding nooit ontraden. En dat doen we nu nog steeds niet. De kinderen zijn in de baarmoeder al blootgesteld aan PFAS. Zelfs als PFAS via moedermelk wordt overgebracht, dan is het zeer waarschijnlijk dat de positieve bijdrage ervan aan de gezondheid extra nodig is. We weten dat borstvoeding goed is voor de immuniteit van het kind.”

Moeten mensen vaker een cholesterolcheck of kankerscreening?

„Nee. We hebben in Zweden goede programma’s om ziekten en risicofactoren te detecteren die veel belangrijker zijn dan PFAS. Bij klachten moeten mensen gewoon naar de huisarts. Onze kinderen en zwangeren zijn beschermd door een goed zorgsysteem. Dat is ook de situatie in uw land en in de meeste Europese landen.”

De gezondheid van de omgeving is niet los te zien van de gezondheid van mensen, is dat de les van PFAS?

„Eerst moesten we leren dat niet-afbreekbare chloorverbindingen een probleem zijn. Toen dat niet-afbreekbare broomverbindingen een probleem zijn. En nu leren we dat niet-afbreekbare fluorverbindingen een probleem zijn. Wat komt hierna? Produceer géén persistente stoffen, is de les.

„Er is nog een les. We moeten niet vergeten om het risico van PFAS in perspectief te plaatsen. Zelfs als iedereen over PFAS praat, moeten wij als wetenschappers risico’s afwegen om geld op de beste manier uit te geven. Het helpt niet om concentraties PFAS terug te brengen naar niet-detecteerbare niveaus, als de loden leidingen verwaarloosd zijn en lood in het drinkwater lekt.”