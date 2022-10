Politie: Hebe en Sanne waarschijnlijk omgekomen door ongeval

De twee lichamen in de Kia Picanto die woensdagavond bij knooppunt Empel in Brabant werden gevonden, zijn van de 10-jarige Hebe Zwart en 26-jarige Sanne Bos. De politie gaat er vanuit dat ze zijn omgekomen door een noodlottig ongeval, zo is donderdag bekendgemaakt op een persmoment, volgens verschillende media.

Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar de politie sluit niet uit dat er mogelijk anderen bij betrokken zijn geweest. Hoe het ongeval tot stand is gekomen, is nog onduidelijk. „Gladheid, mist, dat zijn zaken waar we rekening mee houden”, aldus de politie Oost-Brabant tegen persbureau ANP. Onder meer de weersomstandigheden van maandag en de auto worden nu onderzocht. De politie roept ook getuigen op met mogelijke dashcambeelden.

Het tweetal werd sinds maandag vermist en was voor het laatst gezien ter hoogte van het Brabantse Waspik. Hebe was een meervoudig gehandicapt meisje en Sanne haar begeleidster. Ze waren vertrokken vanuit de dagbesteding in Raamsdonksveer naar het huis van Hebe in Vught, maar kwamen daar nooit aan. Dinsdagochtend werd een Amber Alert uitgestuurd.

De zwarte Kia Picanto werd op de kop in het water gevonden en was slecht zichtbaar vanaf het knooppunt tussen de A59 en A2 ten noorden van Den Bosch. De auto werd uiteindelijk door een politiehelikopter gevonden, nadat een agent bandensporen had gezien. Gebaseerd op die sporen concludeerde de politie dat „alleen een snel ingrijpen” Hebe en Sanne had kunnen redden.

Grootschalige zoektocht

De politie had dinsdagavond al gezocht in de buurt van het knooppunt, maar had toen niets gevonden. Veel mensen hielpen de afgelopen dagen mee met de grootschalige zoektocht naar het tweetal, waaronder twee teams van het Veteranen Search Team, Coördinatie Platform Vermissing en SAR Nederland.

De familie van Hebe liet eerder weten begeleidster Sanne niet te verdenken van iets. Volgens hen had Sanne een „heel bijzondere band” met hun dochter. De families van beide slachtoffers vroegen donderdag, na de bekendmaking van de politie, om privacy. De burgemeester van Geertruidenberg, waar Raamsdonksveer onder valt, sprak donderdagochtend in een verklaring van „een verschrikkelijk drama”. „Dit nieuws heeft mij niet alleen als burgemeester van de gemeente Geertruidenberg, maar ook als mens en moeder diep geraakt.”