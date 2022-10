Riemen vast, klaar voor een reis om de wereld in één hap? Hier komt de Empanada Roti Tex-mex van Albert Heijn! De empanada is nog te herkennen aan de vorm. Maar roti? Dat is een deegvel dat je kunt vullen. Waar is de roti in deze empanada? En trouwens: waarom roti in een empanada? Of vonden ze bij AH kousenband en kerrie al roti genoeg? Er is weinig ‘werelds’ aan dit ‘wereldse hapje’. Dit is een Hollands misverstand. Een polderongeluk in een proefkeuken. Had er één Surinaamse collega bij gevraagd en AH had zich kunnen behoeden voor de hoon die het bedrijf nu over zich heeft afgeroepen.

