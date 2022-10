Om zeven uur ’s ochtends openen we zachtjes de voordeur. Buiten is de lucht donkerblauw, hoewel er heel in de verte al wat roze gloort. De straatlantaarns branden star hun oranje licht in plassen op de stenen. In de huizen is geen leven te bekennen. „Als je heel stil bent, kan je de monsters in de velden horen snurken”, zeg ik tegen mijn kinderen, die met bleke snoeten, hun koude handen in die van mij geklemd, naast me lopen. We buigen ons even voorover naar de buggy waar twee grote, glinsterend zwarte kraalogen ons aankijken. „Cléo lijkt op een babyspook”, zegt Ezra, een beetje bezorgd.

Op dat moment opeens een harde klap, ergens uit een van de tuinen. Een deur, een kat die een bloempot omduwde. Kaas trekt zijn rode capuchon ver over zijn ogen en verstopt zich achter de buggy. Ezra vraagt of we naar huis zullen gaan.

„We moeten door”, zeg ik. In de verte doemt het park met het monumentale huis met de luiken al op. Bleekblauw licht begint nu langzaam van bovenaf op ons neer te dalen. Onze stemmen klinken helderder. De straat knerpt grijs en zanderig onder onze voeten.

In het park glinstert er een druppeltje aan iedere grasspriet. Met buggy en al stampen we dwars door het groen richting het parkhuis en de speeltuin daarachter, tot Ezra plots stokstijf stilstaat en aan mijn mouw trekt. „Ik zag een grote man met helemaal witte ogen en een zwarte hoed achter het raam.” Hij wijst naar de bovenste verdieping, waar niets beweegt en knijpt in mijn arm. Kaas begint zachtjes te snikken. „We moeten nog steeds door”, zeg ik.

In het volle zicht van de slapende wereld sluipen we de laatste meters naar de speeltuin, waar de bemoste wipkip door het nu geëxalteerde duo vrolijk mishandeld wordt. De zon priemt voorzichtig tussen de takken door. Ik kietel Cléo onder haar weke kinnetje. Ze lacht en noemt me papa.

Dan komen er opeens zes mensen in een rij de speeltuin in lopen. Ze zijn mager en gerimpeld, hun gezichten uitdrukkingsloos en hun passen stram. Drie van hen zijn geblinddoekt. In een overweldigende stilte beginnen de geblinddoekten de speeltoestellen te betasten, onder begeleiding van de zienden. Ze merken ons niet op. Een vrouw begint het bankje waar ik met Cléo op zit aan te raken, steeds dichterbij. Een ander lacht opeens, kort en hard.

„Kom, we gaan jongens”, roep ik en sta op. Ik trek de buggy mee. De jongens komen niet, maar hangen zingend ondersteboven aan het klimrek. Een voelende, gekromde hand nadert de spijlen. Ik ga direct over op de hoogste stand. „Nu komen jongens, anders geen iPad de komende week.” Bedremmeld sjokken ze met me mee. Op het pad richting de uitgang zie ik een man op ons aflopen met een gespierde, gladde hond met gecoupeerde oren. Ik wil de kinderen al een beetje om me heen groeperen als hij me opeens strak aankijkt en de hond loslaat. Die begint onze kant op te draven, de oren plat. „Wat een erg leuke hond”, tjilpt Kaas.

Thuis eten we allemaal een broodje knakworst. „Gelukkig voor jou dat wij je beschermen”, smakt Ezra tevreden. Op zijn kin glinsteren kloddertjes ketchup.