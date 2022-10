Ook Volendam neemt afscheid van Zwarte Piet

Zwarte Piet verdwijnt uit Volendam. Tijdens de Sinterklaasintocht volgende maand zijn de pieten aangepast naar „de huidige standaard”, zo hebben de comités van het vissersdorp bekendgemaakt in een verklaring. Ze voelen zich uit veiligheidsoogpunt genoodzaakt een „aanpassing te doen”, al blijft onduidelijk hoe het nieuwe uiterlijk van Sinterklaas’ entourage er precies uit komt te zien. Wel zullen de pieten onherkenbaar blijven voor de jeugdige dorpelingen. Op die manier denken de comités „een toekomstbestendige traditie” te creeëren.

De twee Sinterklaascomités hebben geworsteld met het vraagstuk. „Wij bevinden ons op dit moment in een spagaatpositie tussen het landelijke beleid en een deel van de lokale wensen”, aldus de verklaring. De afgelopen jaren is de sfeer rond het Sinterklaasfeest in Volendam grimmiger geworden en vrijwilligers haken vanwege bedreigingen steeds vaker af. Een belangrijke reden voor het comité om te stoppen met Zwarte Piet is de gegroeide landelijke weerstand tegen zijn volgens tegenstanders racistische kenmerken.

Onder druk van actiegroepen is Zwarte Piet de afgelopen jaren in steeds meer dorpen en steden vervangen voor bijvoorbeeld roetveegpiet bij Sinterklaasintochten. Volendam hield vorig jaar vast aan het traditionele uiterlijk, tot ongenoegen van protestgroep Kick Out Zwarte Piet. De activisten tekenden protest aan op de Volendamse Grote Markt en werden bekogeld met eieren, oliebollen en visafval. Daarnaast werden de bussen waarmee ze naar het dorp waren gekomen beschadigd. Uiteindelijk moesten de betogers Volendam onder politiebegeleiding verlaten.

Het veranderende uiterlijk van Zwarte Piet zal gevoelig liggen het Noord-Hollandse dorp. Volendam kent een flinke PVV-aanhang: bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar maart werd de partij van Geert Wilders – groot voorstander van Zwarte Piet – met bijna een kwart van de stemmen de grootste partij. Ook een andere partij die pro-Zwarte Piet is, Forum voor Democratie, ontving relatief veel Volendamse stemmen. Vorig jaar bezocht FVD-leider Thierry Baudet het dorp verkleed als Sinterklaas, vergezeld door Tweede Kamerlid Freek Jansen als Zwarte Piet.