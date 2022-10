OM wil tien verdachten vervolgen voor ‘huiskamergesprekken’ over zelfdoding

Het Openbaar Ministerie is van plan om tien verdachten te vervolgen omdat zij „een systeem in stand hebben gehouden” waarbij een zelfdodingsmiddel is verstrekt. Justitie verdenkt het tiental van deelname aan een criminele organisatie. Twee van hen zouden het zogeheten dodelijke ‘Middel X’ hebben verstrekt en daarmee behulpzaam zijn bij zelfdoding. Er is een link tussen de verdachten en Coöperatie Laatste Wil (CLW), waarvan de voorzitter Jos van Wijk eerder is opgepakt vanwege hulp bij zelfdoding en deelname aan een criminele organisatie.

CLW is een organisatie die ervoor strijdt om een laatstewilmiddel te verstrekken in Nederland, zodat ieder zelf kan bepalen op welk moment hij of zij voor de dood kiest. Het OM beschouwt CLW in deze zaak niet als criminele organisatie, maar het tiental op zichzelf vanwege hun „georganiseerde werkwijze” bij de zogenoemde huiskamergesprekken — bijeenkomsten over een zelfgekozen levenseinde. Hulp bij zelfdoding is strafbaar voor burgers, alleen een gespecialiseerd arts mag dat doen.

Praten over zelfdoding in Nederland is toegestaan, maar het OM constateert dat het niet alleen bij het verstrekken van „algemene informatie” is gebleven. De tien verdachten maakten het „met elkaar” en „ieder op hun eigen manier” mogelijk dat het zelfdodingsmiddel werd verstrekt, aldus justitie. Een woordvoerder kan geen persoonlijke details als leeftijd of geslacht geven over de verdachten. Het OM Oost-Nederland wil het tiental vervolgen, maar de officier van justitie bepaalt op een later moment uiteindelijk of dat echt gebeurt.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.