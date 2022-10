OM stelt deadline aan Centric: draai benoeming Sanderink terug

Het Openbaar Ministerie heeft IT-bedrijf Centric gevraagd vóór aanstaande maandag de benoeming terug te draaien van Gerard Sanderink tot topman. Anders stapt het OM naar de Ondernemingskamer om die te laten onderzoeken hoe de rust kan terugkeren binnen het bedrijf.

Centric verraste woensdag met de mededeling dat de omstreden eigenaar Sanderink (74) zelf weer leiding gaat geven aan de automatiseerder. Tegelijkertijd moesten twee bestuurders het veld ruimen. Sanderink, die in talloze juridische conflicten is verwikkeld, is ontevreden over de prestaties van zijn bedrijf.

Het komt niet vaak voor dat het OM overgaat tot een dusdanig ingrijpende stap rond een bedrijf. Normaal kunnen aandeelhouders en de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer stappen, maar met Sanderink als enig aandeelhouder is dat eerste bij Centric niet mogelijk. Een eerdere poging van de ondernemingsraad om naar de rechter te gaan, werd gedwarsboomd door het bedrijf. Het OM beschikt in dat geval over een enquêtebevoegdheid, maar gebruik daarvan is ook volgens het OM zelf „uniek”.

Sinds afgelopen zomer was bekend dat justitie meekeek bij het bedrijf van Sanderink. Volgens het OM heeft het „samen met het bestuur, de ondernemingsraad en de aandeelhouder intensief verkend wat nodig is om de verhoudingen in de onderneming in een structureler verband te herstellen en te behouden”.

Het OM stelt nu dat het „in het belang van de werknemers van de organisatie en de maatschappelijke impact die aan de onrust ten gevolge kan liggen” besloten heeft actie te ondernemen. Als Centric de benoeming van Sanderink tot topman niet voor maandag terugdraait, dient het OM een zogeheten „verzoek tot onderzoek” in bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Die moet dan uitzoeken hoe de onrust rond het bedrijf kan worden weggenomen.

Gemeentelijke belastingen

Het OM noemt in de motivatie van zijn besluit expliciet dat verschillende overheden klant zijn van Centric. Zo draaien verschillende systemen voor het verwerken van gemeentelijke belastingen op software van Centric. Ook De Nederlandsche Bank is klant van het bedrijf, maar liet eerder weten een aflopend contract niet te willen verlengen. Verschillende andere klanten maken vanwege het gedoe rond Sanderink geen gebruik meer van de diensten van het bedrijf.

Het is al jaren onrustig bij de IT-dienstverlener van de Twentse ondernemer. Sinds 2019 verlieten verschillende bestuurders en directeuren Centric of moesten noodgedwongen vertrekken. Bron van de onrust is de betrokkenheid van de omstreden en zelfbenoemd cyberexpert Rian van Rijbroek. Zij heeft een relatie met Sanderink en zou op de achtergrond belangrijke beslissingen over zijn bedrijven nemen, schetsten betrokken meermaals tegenover NRC. Van Rijbroek is officieel niet in dienst bij Centric.

Ondertussen lopen er ook tientallen rechtszaken tussen Sanderink en zijn ex-vriendin, Brigitte van Egten. Sanderink bedreigde onder meer een deurwaarder en een politie-inspecteur toen die in een van de rechtszaken beslag kwamen leggen op de e-mails en telefoon van Sanderink bij een van zijn andere bedrijven, infrabouwer Strukton. Ook beschuldigt hij Van Egten van fraude bij zonnepanelenbedrijf DSS. Zij was tijdens hun relatie directeur van DSS. Bewijzen voor de fraude werden nooit gevonden. Volgens verschillende betrokkenen zit Van Rijbroek achter de beschuldigingen.

Sanderink liet vorig jaar weten terug te treden als bestuurder bij Strukton en Centric om rust te creëren rond de bedrijven. Ook haalde hij zijn bedrijf Oranjewoud (met daarin dochterbedrijven Strukton en ingenieursbureau Antea Group) van de beurs. Hij hoeft daardoor niet meer aan allerlei regels te voldoen ten aanzien van de benoeming van (onafhankelijke) commissarissen. Vorig najaar keerde Sanderink ook al terug als bestuurder bij Strukton.

